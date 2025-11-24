Advertisement
'धरती पर डायनासोर वापस आ जाएगा, लेकिन बिहार में RJD नहीं', जीतन राम मांझी के बयान पर राजनीति शुरू

Bihar News:  केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक्स पर किए पोस्ट ने राजनीति शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि RJD का वही हश्र होगा, जो डायनासोर का हुआ. उनके इस बयान पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:40 PM IST

Bihar News: बिहार चुनाव में NDA की धमाकेदार वापसी के बाद से ही एनडीए नेताओं का मनोबल हाई है. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने X पोस्ट कर कहा कि RJD का वही हश्र होगा, जो डायनासोर का हुआ. शायद कभी धरती पर डायनासोर वापस चला आए, लेकिन बिहार में RJD के लोग नहीं आ सकते हैं. बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया उसके बाद ये तय हो चुका है कि अब लालू प्रसाद और उनके कुनबे को सत्ता नहीं नसीब होने वाली. वही मांझी के पार्टी के प्रवक्ता-नेता इस बयान का समर्थन कर रहे हैं.

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी काफी अनुभवी नेतृत्व वाले व्यक्तित्व हैं और उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है. धरती पर जिस तरह से डायनासोर खत्म हुआ है. ठीक उसी प्रकार जनता ने RJD का खात्मा किया है. JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार टिप्पणी कर रहे थे. बिहार की जनता का जनादेश या केवल 5 वर्षों के लिए नहीं है बल्कि तेजस्वी जी के लिए लंबे निर्वासन का या संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी टिपणियां की जिसका करार संदेश जनता ने दे दिया आरजेडी का जिस तरह से विरोधाभास भाषा निकलता है तो आप फिर से सत्ता में आना इन लोगों का बेहद ही मुश्किल है

वही, RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी के इस बयान पर कहा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या दिया जा सकता है. लोकतंत्र में सामाजिक जीवन में सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चलता है. जनता अर्श पर पहुंचाती है, उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है. सत्ता मिली है तो बिहार की भलाई के लिए कम करें. गठबंधन में इनको कितना सीट मिला सबको पता है. हर एक चीज का हिसाब-किताब जनता करती है. कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने मांझी के इस बयान पर कहा कि मांझी रामायण-गीत पढ़ते रहते हैं और महाभारत भी उन्होंने देखा है. वह इस बात को जानते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए. 

