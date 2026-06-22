गया: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार समेत पूरे देश में एक गंभीर बहस छेड़ दी है. वहीं, गया में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस घटना को लेकर बड़ी बात कह दी. केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि अरवल गोलीकांड में 21 आदमी मारे गए थे. आज जिस प्रकार से हो रहा है कि पुलिस बहुत धांधली किया है. ज्ञानी जैल सिंह सिंह राष्ट्रपति थे वो आ रहे थे. बिहार के बिंदेश्वरी दुबे की सरकार खत्म हो जाती, हम उस समय राजस्व राज्य मंत्री थे, दिलकेश्वर बाबू मंत्री थे उनको कहा गया था जाने के लिए, वो आए यहां सब लोगों ने कहा पुलिस ने बर्बरता दिखलाई है, लेकिन जीतन मांझी की खोपड़ी उल्टी पड़ी, तो वहां गया जांच किया.