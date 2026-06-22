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गया: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार समेत पूरे देश में एक गंभीर बहस छेड़ दी है. वहीं, गया में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस घटना को लेकर बड़ी बात कह दी. केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि अरवल गोलीकांड में 21 आदमी मारे गए थे. आज जिस प्रकार से हो रहा है कि पुलिस बहुत धांधली किया है. ज्ञानी जैल सिंह सिंह राष्ट्रपति थे वो आ रहे थे. बिहार के बिंदेश्वरी दुबे की सरकार खत्म हो जाती, हम उस समय राजस्व राज्य मंत्री थे, दिलकेश्वर बाबू मंत्री थे उनको कहा गया था जाने के लिए, वो आए यहां सब लोगों ने कहा पुलिस ने बर्बरता दिखलाई है, लेकिन जीतन मांझी की खोपड़ी उल्टी पड़ी, तो वहां गया जांच किया.
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एक अनुसूचित जाति के पदाधिकारी ADM रैंक का था, उसके घर के सामने तीन फुट की दीवार थी, उसके बाद नक्सलियों ने आकर के जबरदस्ती दीवार लगाना चाहा, तो उस पर गोली चलाई गई. उन्होंने कहा कि 21 आदमी मारे गए, सब लोगों ने यह कहा कि पुलिस फायरिंग बहुत खराब है. एक अनुसूचित जाति की इज्जत बचाने के लिए ये काम हुआ है.
सब लोगों ने कहा कि जीतन मांझी की उल्टी खोपड़ी, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह हमारी रिपोर्ट पर उन्होंने सराहा. जीतन मांझी ने कहा कि यह रिपोर्ट ढाई पेज में लिखा गया था उसकी 500 प्रतियां बनाई गई थी और न ज्ञानी जैल सिंह आए और न बिंदेश्वरी दुबे की सरकार आई.
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं कहता हूं हम पर कोई रिवाल्वर लहराए, तो हम छोड़ दे उसको, कैसे छोड़ दे? और इसका नतीजा हुआ कि बहुत से ASI और पुलिस लोग मारे गए है. पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा. अगर कोई आदमी मारा जाए, तो बहुत खराब. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि लोग कहता है, कहते रहे, हमारा कहना है कि पुलिस ने वहां पर कोई भी बर्बरता नहीं की.
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच गठित कर दिया है. इस पर किसी को कुछ कहना क्या उचित है, मैं समझता हूं कि आपको भी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार