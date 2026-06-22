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जीतन राम मांझी ने याद दिलाया 'उल्टी खोपड़ी' वाला पुराना किस्सा, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दिया पुलिस का साथ

Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि मैं कहता हूं हम पर कोई रिवाल्वर लहराए, तो हम छोड़ दे उसको, कैसे छोड़ दे? और इसका नतीजा हुआ कि बहुत से ASI और पुलिस लोग मारे गए है. पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा. अगर कोई आदमी मारा जाए, तो बहुत खराब.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:43 PM IST
जीतन राम मांझी ने याद दिलाया 'उल्टी खोपड़ी' वाला पुराना किस्सा, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दिया पुलिस का साथ
Image Credit: (Z News) जीतन राम मांझी ने याद दिलाया &#039;उल्टी खोपड़ी&#039; वाला पुराना किस्सा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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