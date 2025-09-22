तेजस्वी यादव के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का पलटवार, बोले- पहले देवी मां से माफी मांगें
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2932920
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी यादव के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का पलटवार, बोले- पहले देवी मां से माफी मांगें

तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. मांझी ने कहा कि तेजस्वी को सबसे पहले देवी मां से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मां दुर्गा से प्रार्थना की थी कि बिहार को गरीबी, पलायन, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और उन्हें शक्ति मिले ताकि राज्य में समृद्धि और खुशहाली लाया जा सके. इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तीखा पलटवार किया है.

जीतनराम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सबसे पहले देवी मां से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. मांझी ने कहा कि जब उनके मंच पर इस तरह की बातें होती हैं और वे चुप रहते हैं, तो यह भी सहमति ही मानी जाती है.

जीतनराम मांझी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की समृद्धि और प्रगति दिखाई ही नहीं देती. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हालात इतने खराब थे कि हाईकोर्ट तक ने उसे जंगलराज कहा था. उस समय बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली मिलती थी और लोगों को लालटेन जलाकर काम करना पड़ता था. आज स्थिति बदल चुकी है, अब बिहार को 8400 मेगावाट बिजली मिल रही है और घर-घर 24 घंटे बिजली पहुंच रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीतनराम मांझी ने तेजस्वी को घेरते हुए कहा कि अब बिहार में सड़क नेटवर्क इतना बेहतर हो गया है कि राज्य के किसी भी कोने से लोग चार घंटे में पटना पहुंच जाते हैं. पहले यही सफर आठ घंटे में पूरा होता था और यात्रियों को रास्ते में भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस को यह विकास नहीं दिखता है, इसलिए वे केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका लालटेन फिर जल उठे.

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हम भी भगवान और मां से यही प्रार्थना करते हैं कि तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को सद्बुद्धि मिले ताकि उन्हें यह शांति, विकास और अमन का माहौल दिखाई दे. मांझी ने कहा कि बिहार की जनता आज बिजली, सड़क और बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा रही है और इसी कारण से वे जंगलराज में लौटने का विकल्प कभी नहीं चुनेंगी.

इनपुट- जय प्रकाश कुमार

ये भी पढ़ें- 'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jitan Ram ManjhiTejashwi Yadav

Trending news

Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने मां दुर्गा रूप में शेयर किया पोस्ट, फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
Palamu news
पलामू में राजद नेता की संदिग्ध मौत, खेत में मिला शव, गांव में तनाव का माहौल
Amrapali Dubey
साइकिल वाली दीदी' के बाद 'टीवी वाली बीवी' बनी आम्रपाली दुबे, नया पोस्टर रिलीज
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले सीमावर्ती जिलों में बढ़ी चौकसी, बनाए जाएंगे 393 चेकपोस्ट
Manoj Bhawuk
यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगी छठ पूजा, विशेषज्ञ समिति में मनोज भावुक भी
nitish kumar
Bihar News: चंपारण दौरे पर CM नीतीश कुमार देंगे करोड़ों की सौगात
Krishna Allavaru
बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा दांव, पटना में होगी कार्यसमिति की बैठक
Munger News
Munger Flood: मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, सहायता राशि नहीं मिलने पर जता
Dhanbad News
वासेपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, सेप्टिक टैंक से मिला शव
Khesari Lal Yadav
'गॉडफादर' का नया देवी गीत 'जय मां' रिलीज, नवरात्रि पर खेसारी का फैंस को तोहफा
;