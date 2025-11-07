Advertisement
अनुभवहीन तेजस्वी यादव सपने देखते रहें, एनडीए ही सरकार बनाएगी: जीतन राम मांझी

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बदलाव की लहर वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया. मांझी ने कहा कि तेजस्वी अनुभवहीन हैं, सिर्फ सपने दिखा सकते हैं, लेकिन सरकार एनडीए ही बनाएगी.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:56 PM IST

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है. मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन हैं, उनके पास क्या अनुभव है? वह बस कह सकते हैं, लेकिन हम लोग 14 नवंबर को सरकार बना रहे हैं. जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ सपने देख सकते हैं. उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग पहले चरण की 80 फीसदी सीट जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान में महिला मतदाताओं की भूमिका का जिक्र किया. मांझी ने कहा कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बीते 10 साल में अभूतपूर्व कार्य किया. आज इसका नतीजा हमें वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिला है. शिक्षा हर लड़की को मिलनी चाहिए. हाल ही में हमारी सरकार ने रोजगार के लिए महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए दिए. इससे पहले पूर्व की सरकारों ने क्या किया था.

ये भी पढ़ें: 'तेजस्वी बाबू! घोटाले से बिहार नहीं चलेगा',बगहा की चुनावी सभा में रवि किशन का हमला

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग हारने वाले होते हैं वहीं हमला करवाते हैं. हमारे समधी पर भी हमला हुआ था. दरअसल तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान के बाद कहा कि बिहार ने बदलाव के लिए मतदान किया है. हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकलकर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है.

20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है. हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लाएंगे, हर घर से सरकार चलाएंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनाएंगे.
इनपुट: आईएएनएस

bihar chunav 2025

