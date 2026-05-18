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Gaya News: जीतनराम मांझी की समधन ज्योति मांझी के काफिले पर हमला, बॉडीगार्ड को पीटा, विधायक ने 20 के खिलाफ दर्ज कराई FIR

GayaJi News: बिहार के गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और HAM पार्टी की विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है. विधायक ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 06:59 AM IST

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जीतनराम मांझी की समधन ज्योति मांझी के काफिले पर हमला (File Photo)
जीतनराम मांझी की समधन ज्योति मांझी के काफिले पर हमला (File Photo)

Attack On HAM MLA Jyoti Manjhi Convoy: बिहार के गयाजी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और HAM पार्टी की विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला हुआ. घटना रविवार (17 मई) की शाम को मोहनपुर के गंभीरा गांव के पास हुई. बताया जा रहा है कि यहां बाराचट्टी से HAM विधायक ज्योति देवी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया. उपद्रवियों ने ना सिर्फ HAM विधायक के साथ बदसलूकी की, बल्कि उनके सुरक्षाकर्मियों से भी हाथापाई की. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. 

विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में सात नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. विधायक ज्योति देवी ने बताया कि वह गंभीरा गांव में एक सामाजिक समारोह में शामिल होने जा रही थीं. इसी दौरान सिंगल लेन सड़क पर सामने से आ रही एक सवारी गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया.

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विधायक का आरोप है कि पहले उनको रोका गया और फिर अचानक हमला कर दिया. उनके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की गई. उन्होंने कहा कि उनके बॉडीगार्ड्स को पीटा गया. इसके बाद कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला. 

वहीं इस मामले में बोधगया एसडीपीओ अमित जायसवाल ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सूचना के बाद मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा. मामले की पड़ताल हो रही है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन मिल गया है. पुलिस गंभीरता के साथ मामले में कार्रवाई कर रही है.

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