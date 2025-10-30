बिहार की राजनीति में 'महाभारत' का जिक्र, जीतन राम मांझी ने लालू यादव को बताया 'धृतराष्ट्र'

Jitan Ram Manjhi on Lalu Yadav: केंद्रीय जीतन राम मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र बताते हुए कहा कि राजद में परिवारवाद हावी है, इसलिए वे अपने बेटे को युवराज बनाना चाहते हैं. मांझी ने कहा कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को सीएम पद का चेहरा घोषित किया जाता, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होतीं.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छठ पूजा को लेकर दिए बयान पर मांझी ने कहा कि राहुल गांधी बचकाना व्यवहार कर रहे हैं. उनमें कोई गंभीरता नहीं है. पहले भी सब यही कहते थे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था. अब पूरा विश्वास है कि वर्तमान राजनीति में कोई इतना बचकाना व्यवहार नहीं करता. छठ पूजा का अनादर करने से न केवल त्योहार, बल्कि उनके अपने पूर्वज भी अपमानित होते हैं.

पार्टी के प्रत्याशी पर हुए हमले को लेकर मांझी ने कहा कि वे टेकारी जा रहे हैं और प्रत्याशी से मिलेंगे. वे सुनिश्चित करेंगे कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है. उन्होंने दावा किया है कि विरोधी लोग गुंडई पर उतर आए हैं. वे समझ गए हैं कि वे चुनाव जीतने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ताओं से शराफत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. इसके पीछे हमारे उम्मीदवार की हत्या करने की साजिश है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. हम स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करेंगे. कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.

मांझी ने कहा कि राजद के लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं. इसलिए, एनडीए की लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें आनी चाहिए थीं, उतनी नहीं आईं. इस बार भी भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि सौभाग्य है कि पीएम मोदी और अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं, वे लगातार बिहार आ रहे हैं. बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी.

दिल्ली में पीएम और बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं होने वाले अमित शाह के बयान पर मांझी ने कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने कहा. नीतीश कुमार हमारे सीएम का चेहरा हैं. बीजेपी के अन्य नेता भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा हैं. तेजस्वी यादव के भविष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी अभी सीएम बनने लायक नहीं हैं. इन्हें लोकतंत्र की किताब पढ़नी चाहिए. झूठ की बातों से कुछ नहीं होता. पोस्टर लगाने से कोई जननायक नहीं बन जाता.

इनपुट: आईएएनएस

