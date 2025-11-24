दिमाग कहां चला गया है?' 2047 तक PM मोदी ... अखिलेश के इस बयान से भड़के जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी को भी ललकारा

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अखिलेश यादव के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2047 तक जब पीएम जीवित नहीं रहेंगे, तो विकसित भारत कैसे बनेगा? मांझी ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित कई बड़े नेताओं ने एक मजबूत नींव रखी थी, जिस पर भारत आज भी आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और जरूरी नहीं कि वह स्वयं रहकर इसे पूरा करें लेकिन वह ऐसी बुनियाद तैयार कर रहे हैं, जिस पर देश आगे बढ़ता रहेगा.

भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना, तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा

मांझी ने कहा कि आज भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरे स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने विपक्षियों का दिमाग असंतुलित कर दिया है, इसलिए वे बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने जोर दिया कि विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है, जो भविष्य में भी देश को आगे ले जाएगा.

मोदी 2047 तक भी जीवित रह सकते हैं

अखिलेश यादव के बयान को अपमानजनक बताते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी 74 वर्ष के हैं और हमारे देश में कई लोग 95 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीते हैं. उन्होंने कहा कि संभव है मोदी 2047 तक खुद भी जीवित रहें, और अगर ऐसा न भी हो तो वे देश को ऐसा ठोस आधार देकर जाएंगे कि भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा.

मुकेश साहनी और तेजस्वी पर भी तंज

मुकेश साहनी द्वारा किया गया यह दावा कि भाजपा ने सीएम का गृह विभाग छीन लिया और जल्द ही सीएम की कुर्सी भी छीन लेगी. इस पर मांझी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं, खासकर तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने चुनाव के माध्यम से उनका अधिकार छीन लिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग 18 नवंबर को डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे थे, आज खुद नहीं जानते कि उनका राजनीतिक भविष्य कहां है. मांझी ने कहा कि गृह विभाग मिलने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई तेज हुई है, बुलडोजर चला है और लोगों में कानून का भय लौट रहा है. उन्होंने दोहराया कि यह बदलाव बेहतर प्रशासन के लिए किया गया है और सीएम नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे. इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए.

इनपुट: जय प्रकाश कुमार