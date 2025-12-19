'2020 में 2700 वोट से हारे पर जीत गए', जीतन राम मांझी ने अपने ही पैरों पर मार ली कुल्हाड़ी! बयान से विपक्ष हमलावर

Jitan Ram Manjhi Viral Video: बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हुए एक महीने से अधिक हो गया है. चुनाव खत्म होने के बाद विपक्ष ने लगातार वोट चोरी होने का दावा किया. इसी बीच अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी के बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. दरअसल, गया जिले के बाराचट्टी में 14 दिसंबर को सम्मान समारोह सह अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री सह HAM पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने बिहार चुनाव का जिक्र किया, उनके बयान ने बहस छेड़ दी है. मांझी के इस वीडियो को राजद के फेसबुक पेज शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में मांझी सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में कुछ ऐसा कह गए, जिसने चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

'2020 में 2700 वोट से हार रहे थे...'

वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2020 में 2700 वोट से हार रहे थे, तब कोशिश कर जीत दिला दिए गए. इस बार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया. उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी के बारे में जिक्र किया, जो फिलहाल त्रिपुरा में पोस्टेड बताए जा रहे हैं. ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाता रहा है. ऐसे में उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.

राजद के वीडियो पोस्ट शेयर करने के बाद जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- मेरे एक विडियो के साथ छेडछाड कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगें. ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है ना ही बेवक़ूफ़ बना सकता है. आसमान पर थूकने वालों तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा. अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं.'

राजद ने NDA और चुनाव आयोग पर साधा निशाना

राजद ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुxह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं. ये बता रहे है कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेप्युटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवादी, निकम्मे, नालायक व नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी. इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को ईनाम भी मिलता रहा और वह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा.

पोस्ट में आगे लिखा, 'केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा ना दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं. साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है. अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है. इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया. लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41 हज़ार करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहेंगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार