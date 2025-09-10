Bihar Chunav 2025: 'असेंबली में माननीय ने तुम-तड़ाम करके...', नीतीश कुमार का व्यवहार मांझी को आज भी याद है, चिराग पर भी कही बड़ी बात
Bihar Chunav 2025: 'असेंबली में माननीय ने तुम-तड़ाम करके...', नीतीश कुमार का व्यवहार मांझी को आज भी याद है, चिराग पर भी कही बड़ी बात

Jitan Ram Manjhi On Bihar Chunav 2025: 'अबकी बार किसकी सरकार' के सवाल पर केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि अबकी बार नीतीश जी की सरकार-एनडीए की ही सरकार रहेगी. इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हैं. कांग्रेस वालों ने अपनी कोशिश की थी, कि हम करेंगे लेकिन माननीय राहुल जी ने पूरी पार्टी को गर्त में मिला दिया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:39 PM IST

जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi On Bihar Chunav 2025: बिहार में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर 'Zee Media' आज यानी बुधवार (10 सितंबर) पटना में कॉन्क्लेव कर रहा है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी शिरकत की और बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया. मांझी से पहला सवाल हुआ ही 'अबकी बार किसकी सरकार' को लेकर हुआ. इस सवाल पर मांझी ने कहा कि हम एनडीए के साथी हैं, स्ट्रॉग साथी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का हमारे उपर पर काफी विश्वास है. इसका उदाहरण उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया तो अमित शाह जी ने सबसे पहले हमसे ट्वीट करने को कहा था. बिहार में अबकी बार नीतीश जी की सरकार-एनडीए की ही सरकार रहेगी. इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हैं.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बीच में कांग्रेस वालों ने अपनी कोशिश की थी, कि हम करेंगे लेकिन माननीय राहुल जी ने पूरी पार्टी को गर्त में मिला दिया. प्राइम मिनिस्टर की मां तक को क्या कह दिया. तो बिहार का जन-जन उनकी थू-थू कर रहा है. मांझी ने तेजस्वी का नाम लिए बिना उन्हें बिहार का युवराज बताया. केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि दूसरी ओर बिहार के युवराज की ओर बिहार के गरीब, दलित और महादलित तो राजद की ओर देखते भी नहीं हैं. ऐसे में जाहिर है कि एनडीए की सरकार होगी. इस दौरान मांझी का एक पुराना दर्द भी सामने आ गया. दरअसल, बिहार के भूमिहीन महादलित परिवारों को एक एकड़ जमीन देने के अपने वर्षों पुराने वादे के बारे में बताते मांझी को वो बात याद आ गई, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका अपमान किया था.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics LIVE Update: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा- नीतीश कुमार ने विकास से बदली तस्वीर

चिराग को लेकर मांझी ने कहा कि देहात में एक कहावत चलती है- धूने धागे तोड़े तान जाको राखे दुनिया. इस नीति को लेकर चिराग पासवान कभी-कभी ज्यादा उझलकूद करते हैं. तो उनके पिता के साथी होने के नाते और बड़े होने के नाते हम उनको समझाते रहते हैं. एनडीए आज समाज, बिहार और भारत की आवश्यक्ता है. उसको मजबूत करने के लिए हमें काम करना चाहिए. हम लोगों का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जिससे एनडीए कमजोर है, इसलिए कभी-कभी हम उनको (चिराग) को कह देते थे कि थोड़ा सा अनुभव की कमी है.

