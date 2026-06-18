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'ई ना चलतो...पुलिस को चुनौती दोगे तो ठोक दिए जाओगे', भरत तिवारी एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

Jitan Ram Manjhi on Bharat Tiwari Encounter: जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है. मांझी ने कहा कि अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस या कहें पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे, तो सही और अब जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया, तो गलत.

Written ByShailendra
Published: Jun 18, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:22 PM IST
'ई ना चलतो...पुलिस को चुनौती दोगे तो ठोक दिए जाओगे', भरत तिवारी एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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