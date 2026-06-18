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Bharat Tiwari Encounter: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पुलिस का समर्थन किया है. पूर्व मुख्यमंत्री और हम (HAM) संरक्षक जीतन राम मांझी कहा कि अगर कोई अवैध हथियार के दम पर पुलिस और पूरे सिस्टम को चुनौती देगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.
जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस या कहें पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे, तो सही और अब जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया, तो गलत. ई ना चलतो, करारा जवाब मिलेगा. Well Done Bhojpur Police.
दरअसल, भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मृतक के परिजनों ने बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है. उनका कहना है कि भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था. इसके बावजूद उसको गोली मारी गई.
इस एनकाउंटर से पहले मृतक ने भी फेसबुक पर लाइव आकर वीडियो शेयर किया था. इसमें वह शस्त्र डालने की बात कह रहा था. इसी वीडियो को लेकर इस एनकाउंटर पर संदेह जताया जा रहा है. इलाके में काफी तनाव देखने को मिल रहा है. जिसके बाद अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है.
बता दें कि भोजपुर जिले में पुलिसवालों पर पिस्तौल तानने वाले युवक का एनकाउंटर हो गया था. आरोपी की पहचान भरत तिवारी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने उक्त युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है. पुलिस के आला-अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए हैं.