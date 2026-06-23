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'दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली मारा गया...', मांझी ने फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर का समर्थन किया

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया एक्स पर लिखा कि दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली मारा गया था, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी मारा गया था, ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहें हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:22 PM IST
'दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली मारा गया...', मांझी ने फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर का समर्थन किया
Image Credit: Zee Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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