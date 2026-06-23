'दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली मारा गया...', मांझी ने फिर से भरत तिवारी एनकाउंटर का समर्थन किया

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Jitan Ram Manjhi Supported Bharat Tiwari Encounter: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भरत तिवारी के एनकाउंटर का समर्थन किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी घटना को जाति और धर्म के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति खतरनाक है. कानून-व्यवस्था के सवाल पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते. मांझी ने किया एक्स पर लिखा कि दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली मारा गया था, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी मारा गया था, ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहें हैं.
केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आया था? किन लोगों के शह पर इस आपराधिक वारदात पर राजनीति हो रही है? उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक से? मांझी ने यह भी कहा कि भरत तिवारी को क्रांतिकारी बताकर उसका महिमामंडन करना उचित नहीं है. इससे पहले भी मांझी ने बिहार पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस को एकतरफा दोषी ठहराना उचित नहीं है.
मांझी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर पुलिस के सामने खड़ा हो जाए, तो पुलिस के पास कार्रवाई करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता. केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हर घटना को एकतरफा नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान हुए चर्चित अरवल नरसंहार का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी पुलिस कार्रवाई को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन जांच के बाद कई अलग तथ्य सामने आए थे.