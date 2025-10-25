Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2975251
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'2010 के चुनाव परिणाम को याद रखें तेजस्वी', जीतन राम मांझी ने RJD पर किया जोरदार हमला

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने RJD नेता तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के दावे पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि15 साल के जंगल राज में भ्रष्टाचार और नरसंहार की घटनाएं आम थीं. मछुआरों को लूटा जाता था, एजेंसी की गाड़ियां छीन ली जाती थीं और गरीबों की जमीन हड़पी जाती थी. लोकसभा में जो पैतरा आजमाया था, वह इस चुनाव में काम नहीं करने वाला है, जनता समझदार है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:20 PM IST

Trending Photos

जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर साधा निशाना
जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जिसका परिवार ही भ्रष्टाचार के लिए मशहूर हो, उस परिवार का सदस्य कैसे भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर सकता है. मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका लें. वे सरकार बनाने नहीं जा रहे. वे 2010 के चुनाव परिणाम को याद रखें. जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया गया था, लेकिन बिहार की जनता अब किसी भ्रम में नहीं आएगी. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

'तेजस्वी गरीबों को उनका हक भी नहीं दिला सकते'
मांझी ने कहा कि अगर तेजस्वी काल्पनिक योजनाएं बनाना चाहते हैं या शासन करने का सपना देखना चाहते हैं तो उन्हें अपने मन की करने दें. एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है. जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में विकास करने की वाली सरकार को चुनना है. लोकसभा में जो पैतरा आजमाया था, वह इस चुनाव में काम नहीं करने वाला है, जनता समझदार है. केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति दिन-रात भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, वह बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कैसे कर सकता है. तेजस्वी भ्रष्टाचार मिटाना तो दूर, बिहार के गरीबों को उनका हक भी नहीं दिला सकते. वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी परछाई को भी सजा देंगे, तो पहले खुद को सजा दे दें. 

'नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लेने वाले तेजस्वी'
राजद शासन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल के जंगल राज में भ्रष्टाचार और नरसंहार की घटनाएं आम थीं. मछुआरों को लूटा जाता था, एजेंसी की गाड़ियां छीन ली जाती थीं और गरीबों की जमीन हड़पी जाती थी. नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लेने वाले तेजस्वी भ्रष्टाचार पर कैसे बोल सकते हैं. बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे. इतना ही नहीं, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे. पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Jitan Ram Manjhi

Trending news

Qari Sohaib
'वक्फ बिल फाड़कर फेंक देंगे', तेजस्वी की सभा में राजद MLC कारी सोहेब का विवादित बयान
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर पलटवार, कहा- 20 साल में बिहार पिछड़ा रह गया
Mary Milben
Mary Milben: ग्लोबली छाए CM नीतीश! अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने की तारीफ
bihar chunav 2025
अमित शाह की हुंकार, बोले- 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाएं, नालंदा को कोई नहीं जला सकता
bihar chunav 2025
मैं बिहार का बेटा और सेवक, नायक बनने की इच्छा नहीं: पप्पू यादव
bihar chunav 2025
'लालटेन का दौर गया, अब LED का जमाना', बिहार चुनाव को लेकर रवि किशन ने किया बड़ा दावा
amit shah
‘घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी’, अमित शाह का विपक्ष पर हमला
bihar chunav 2025
महाकाल गैंग के सरगना समेत 10 अपराधी गिरफ्तार, फीस लेकर करते थे गिरोह में भर्ती
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में बड़ा हादसा, छठ घाट निर्माण के दौरान बागमती नदी में 3 डूबे, 2 शव बरामद
Bihar News
नहाए-खाए के साथ छठ की शुरुआत, स्टेशनों पर छठी मईया के गीत सुन गदगद हुए यात्री