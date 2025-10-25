'2010 के चुनाव परिणाम को याद रखें तेजस्वी', जीतन राम मांझी ने RJD पर किया जोरदार हमला

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जिसका परिवार ही भ्रष्टाचार के लिए मशहूर हो, उस परिवार का सदस्य कैसे भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर सकता है. मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका लें. वे सरकार बनाने नहीं जा रहे. वे 2010 के चुनाव परिणाम को याद रखें. जीतन राम मांझी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया गया था, लेकिन बिहार की जनता अब किसी भ्रम में नहीं आएगी.

'तेजस्वी गरीबों को उनका हक भी नहीं दिला सकते'

मांझी ने कहा कि अगर तेजस्वी काल्पनिक योजनाएं बनाना चाहते हैं या शासन करने का सपना देखना चाहते हैं तो उन्हें अपने मन की करने दें. एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है. जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में विकास करने की वाली सरकार को चुनना है. लोकसभा में जो पैतरा आजमाया था, वह इस चुनाव में काम नहीं करने वाला है, जनता समझदार है. केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति दिन-रात भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, वह बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कैसे कर सकता है. तेजस्वी भ्रष्टाचार मिटाना तो दूर, बिहार के गरीबों को उनका हक भी नहीं दिला सकते. वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी परछाई को भी सजा देंगे, तो पहले खुद को सजा दे दें.

'नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लेने वाले तेजस्वी'

राजद शासन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल के जंगल राज में भ्रष्टाचार और नरसंहार की घटनाएं आम थीं. मछुआरों को लूटा जाता था, एजेंसी की गाड़ियां छीन ली जाती थीं और गरीबों की जमीन हड़पी जाती थी. नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लेने वाले तेजस्वी भ्रष्टाचार पर कैसे बोल सकते हैं. बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे. इतना ही नहीं, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे. पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है.

