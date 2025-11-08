“तेजस्वी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन किस चीज का?”, जीतन राम मांझी का तगड़ा प्रहार

Bihar chunav 2025: "तेजस्वी यादव बिहार में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बिहार में कई हजार किलोमीटर सड़क बनने का काम पूरा हो गया है. पहले हम गया से पटना 4 घंटे में हिचकोले खाते हुए जाते थे, लेकिन आज मात्र 1.5 घंटे में जाते हैं. पहले 700 मेगावॉट बिजली मिलती थी, अब 8500 मेगावाट बिजली मिल रही है. आज बिहार में बिजली 100 प्रतिशत के करीब 23-24 घंटे मिल रही है. सरकारी स्कूल में टीचर और बच्चे आ रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि "तेजस्वी के पिता के राज में अस्पतालों में पशु दिखते थे, लेकिन आज स्वास्थ्य केंद्रों में सैकड़ों की संख्या में मरीज प्रतिदिन आते हैं. आज किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं. 8 करोड़ बिहार के लोगों को मुफ्त खाना मिल रहा है. वृद्धा पेंशन को 400 की जगह पर 1100 कर दिया गया. आगे समय आने पर इसको और भी बढ़ाया जाएगा. ऐसे में बिहार में अच्छे बदलाव लगातार हो रहे हैं. तेजस्वी बताएं कि वे कैसा बदलाव करना चाहते हैं?"

मांझी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि "राजद सरकार में किडनैपिंग, मर्डर और जमीन हड़पने का काम होता था. अगर तेजस्वी फिर से बिहार में यह सब कराना चाहते हैं और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इसे नहीं चाहती है".

उन्होंने बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए को वोट मिलने का दावा करते हुए कहा, "बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल दी गई, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया और पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया.

यही वजह है कि आज यहां की महिलाएं सीएम नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं. पहले चरण में महिला वोटर्स का टर्नआउट एनडीए के पक्ष में हुआ है. 121 सीटों में से एनडीए को करीब 80 सीटें मिलने वाली हैं."

इनपुट -आईएएनएस

