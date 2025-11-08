Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994080
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

“तेजस्वी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन किस चीज का?”, जीतन राम मांझी का तगड़ा प्रहार

Bihar chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय संयोजक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने बिहार में बदलाव लाने की बात कही थी.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:24 PM IST

Trending Photos

“तेजस्वी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन किस चीज का?”, जीतन राम मांझी का तगड़ा प्रहार

Bihar chunav 2025: "तेजस्वी यादव बिहार में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बिहार में कई हजार किलोमीटर सड़क बनने का काम पूरा हो गया है. पहले हम गया से पटना 4 घंटे में हिचकोले खाते हुए जाते थे, लेकिन आज मात्र 1.5 घंटे में जाते हैं. पहले 700 मेगावॉट बिजली मिलती थी, अब 8500 मेगावाट बिजली मिल रही है. आज बिहार में बिजली 100 प्रतिशत के करीब 23-24 घंटे मिल रही है. सरकारी स्कूल में टीचर और बच्चे आ रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि "तेजस्वी के पिता के राज में अस्पतालों में पशु दिखते थे, लेकिन आज स्वास्थ्य केंद्रों में सैकड़ों की संख्या में मरीज प्रतिदिन आते हैं. आज किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं. 8 करोड़ बिहार के लोगों को मुफ्त खाना मिल रहा है. वृद्धा पेंशन को 400 की जगह पर 1100 कर दिया गया. आगे समय आने पर इसको और भी बढ़ाया जाएगा. ऐसे में बिहार में अच्छे बदलाव लगातार हो रहे हैं. तेजस्वी बताएं कि वे कैसा बदलाव करना चाहते हैं?"

मांझी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि "राजद सरकार में किडनैपिंग, मर्डर और जमीन हड़पने का काम होता था. अगर तेजस्वी फिर से बिहार में यह सब कराना चाहते हैं और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इसे नहीं चाहती है".

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए को वोट मिलने का दावा करते हुए कहा, "बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल दी गई, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया और पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया. 

यही वजह है कि आज यहां की महिलाएं सीएम नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं. पहले चरण में महिला वोटर्स का टर्नआउट एनडीए के पक्ष में हुआ है. 121 सीटों में से एनडीए को करीब 80 सीटें मिलने वाली हैं."

इनपुट -आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

buzurg dampatti
नालंदा में भूख से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत! घर के अंदर मिला शव
CM Nitish
'अफवाहों पर न दें ध्यान', सीएम नीतीश कुमार ने मंच से महिलाओं को दिया बड़ा मैसेज
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, साजिश नाकाम!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बगहा में मुकेश सहनी-कन्हैया कुमार का रोड शो रद्द
bihar chunav 2025
पूर्णिया में गरजे दिलीप जायसवाल, कहा-नीतीश ने जो किया, तेजस्वी से देखा नहीं जा रहा
bihar chunav 2025
राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का तगड़ा जवाब; बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं है मुद्दा
bihar chunav 2025
कट्टा की बात करते हैं, लेकिन हम कलम की बात करेंगे: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार
bihar
नेपाल बॉर्डर सील: रक्सौल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद, चुनाव को भयमुक्त कराने की तैयारी
PM modi in bihar
Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी