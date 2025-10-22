Advertisement
'जाले की कोई मां ने बच्चा पैदा नहीं किया, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ सके', मंत्री जीवेश मिश्रा के बिगड़े बोल

Bihar Chunav 2025: दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट पर सियासी माहौल गर्म है. बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने विवादित बयान दिया है. उन्होंन कहा कि जाले विधानसभा की कोई मां ने बच्चा पैदा नहीं किया, जो जाले से कांग्रेस पार्टी से लड़ सके चुनाव. साथ ही जीवेश मिश्रा ने ऋषि मिश्रा को बाहरी उम्मीदवार बताया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:25 PM IST

Jale Assembly Constituency: बिहार के दरभंगा में जाले विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा और कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के बीच सीधा टक्कर होने जा रहा है. दोनों प्रत्याशी अपने क्षेत्रो में जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे है. इसी बीच भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए तंज कसा है.

मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि ऋषि मिश्रा दूसरे जगह से आकर यहां चुनाव लड़ रहे है. हमारे चुनाव प्रभारी को कहते है कि वह बेनीपुर का हैं. जबकि, हमारी पार्टी मे नियम है, जो प्रभारी होगा वह दूसरे विधानसभा का व्यक्ति ही बनेगा. उन्होंने कहा कि आप सहरसा जिला के बलुआ से आकर जाले विधानसभा में दावेदारी कर कब्जा करना चाहते हैं.

जाले विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने तल्ख शब्दों में कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जाले विधानसभा की किसी मां ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया. जो जाले विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सके. आप बाहर से आकर चुनाव लड़े तो ठीक है, लेकिन बेनीपुर से आकर कोई ब्राह्मण का लड़का चुनाव का प्रभारी बन जाये तो आपके पेट मे दर्द हो रहा है.

यह भी पढ़ें: हारे हुए योद्धाओं के दम पर बिहार फतह करना चाहती है कांग्रेस!

जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग 243 के बदले 2000 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते है. उसे महागठबंधन नहीं लठबंधन कह सकते है. आपस में ही वे लोग लड़ रहे है. दरभंगा के गौरबौराम विधानसभा को देख लीजिए. राजद से अफजल अली हैं. जबकि, VIP से संतोष सहनी चुनाव मैदान में हैं. महागठबंधन ने दोनों को सिम्बल दे दिया है. हमारे विचार से जाले मे भी दो उम्मीदवार को सिंबल दे देना चाहिए था. दो दो हाथ हो जाता.

यह भी पढ़ें:'बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता', सांसद पप्पू यादव का छलका दर्द

