'जाले की कोई मां ने बच्चा पैदा नहीं किया, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ सके', मंत्री जीवेश मिश्रा के बिगड़े बोल

Jale Assembly Constituency: बिहार के दरभंगा में जाले विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा और कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के बीच सीधा टक्कर होने जा रहा है. दोनों प्रत्याशी अपने क्षेत्रो में जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे है. इसी बीच भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए तंज कसा है.

मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि ऋषि मिश्रा दूसरे जगह से आकर यहां चुनाव लड़ रहे है. हमारे चुनाव प्रभारी को कहते है कि वह बेनीपुर का हैं. जबकि, हमारी पार्टी मे नियम है, जो प्रभारी होगा वह दूसरे विधानसभा का व्यक्ति ही बनेगा. उन्होंने कहा कि आप सहरसा जिला के बलुआ से आकर जाले विधानसभा में दावेदारी कर कब्जा करना चाहते हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

जाले विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने तल्ख शब्दों में कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जाले विधानसभा की किसी मां ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया. जो जाले विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सके. आप बाहर से आकर चुनाव लड़े तो ठीक है, लेकिन बेनीपुर से आकर कोई ब्राह्मण का लड़का चुनाव का प्रभारी बन जाये तो आपके पेट मे दर्द हो रहा है.

यह भी पढ़ें: हारे हुए योद्धाओं के दम पर बिहार फतह करना चाहती है कांग्रेस!

जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग 243 के बदले 2000 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते है. उसे महागठबंधन नहीं लठबंधन कह सकते है. आपस में ही वे लोग लड़ रहे है. दरभंगा के गौरबौराम विधानसभा को देख लीजिए. राजद से अफजल अली हैं. जबकि, VIP से संतोष सहनी चुनाव मैदान में हैं. महागठबंधन ने दोनों को सिम्बल दे दिया है. हमारे विचार से जाले मे भी दो उम्मीदवार को सिंबल दे देना चाहिए था. दो दो हाथ हो जाता.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें:'बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता', सांसद पप्पू यादव का छलका दर्द

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!