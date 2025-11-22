झारखंड में सियासी बवाल! 'आपकी योजना आपके द्वार' पर BJP का तीखा तंज

Jharkhand News: राज्य के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से एक बार फिर झारखंड सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है. इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से सत्ता पक्ष उत्साहित है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आम लोगों को उनका हक उनके द्वारा पर जाकर दिया जा रहा है जबकि भाजपा हमलावर है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री ने इस योजना को धरातल पर उतारा है अंतिम व्यक्ति के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन देते हैं और उनका समाधान होता है और जो भी लोग योजनाओं से वंचित हैं वह इस कार्यक्रम में जाकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन का जो सपना था सोना झारखंड बनाने की मुख्यमंत्री उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. कांग्रेस ने भी इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार बनने से पहले हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को धरातल पर उतारा जा रहा है.

भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले बार भी झारखंड सरकार ने जनता दरबार लगाया था और सरकार के उनके द्वारा पहुंचने का दावा किया था. लेकिन एक भी कम जमीन पर नहीं हुआ चुनाव से पहले यह नारा था कि दरबार में लिए और बुआ आवास पाया लेकिन हजारों लोग को बबुआ बन कर भेज दिया गया.

इनपुट: कामरन जलीली