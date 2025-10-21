JMM का महागठबंधन पर धोखे का आरोप, खुद को किया बिहार चुनाव से अलग

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया है. JMM ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. इस पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? कांग्रेस ने कभी धोखा नहीं दिया है. पार्टी हमेशा गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास में लगी रहती है.

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक स्वाभाविक सहयोगी है और स्वाभाविक रूप से उसे बिहार में सीटें मिलनी चाहिए थीं. हालांकि, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुईं और क्या स्थितियां विकसित हुईं, यह केवल शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का. राजद नेताओं से चर्चा भी हुई. झामुमो एक मजबूत गठबंधन साझेदार है. वह बिहार में चुनाव लड़ना चाहता था और उसे सीटें मिलनी चाहिए थीं.

गठबंधन की मजबूती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गठबंधन के लिए त्याग करती रही है. हम चाहते हैं कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ तैयार हो. यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है. पार्टी ने बिहार में कभी धोखा नहीं दिया है. हम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते. हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत किया जाए. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए. कांग्रेस और अन्य दल स्वाभाविक तौर पर एकजुट हैं. मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. ऐसे में एकजुटता ही लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा करने में सहायक होगी.

उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन में सब ठीक है. हम राज्य में एनडीए को उभरने नहीं देंगे. बिहार में एनडीए का कुनबा बिखर रहा है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित कराए जाएंगे. परिणाम 14 नवंबर को आएंगे.

