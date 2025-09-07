Bihar Chunav 2025: महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी JMM-RLJP, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी JMM-RLJP, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की जेएमएम भी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ेगी. महागठबंधन की बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया है. इसी के साथ महागठबंधन में सीट बंटवारे का भी फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:44 AM IST

महागठबंधन की बैठक (फाइल फोटो)
महागठबंधन की बैठक (फाइल फोटो)

Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कभी भी चुनाव आयोग की राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है. इसको लेकर सभी दलों की तैयारियां अब और तेज हो गई है. इसी कड़ी में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है. इसी के तहत शनिवार (06 सितंबर) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी और वामदलों के नेता मौजूद रहे. इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ-साथ एक और बड़ा निर्णय लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, अब पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की जेएमएम भी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी. महागठबंधन के सभी नेताओं ने इसे हरी झंडी दिखा दी है. 

बता दें कि महागठबंधन में वर्तमान समय में राजद और कांग्रेस के अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी और वामदल शामिल हैं. जेएमएम और रालोजपा भी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे. इसे लेकर वोटर अधिकार यात्रा में हेमंत सोरेन शामिल हुए थे. इस दौरान हेमंत सोरेन ने राजद अध्यक्ष लालू यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था और बिहार की जनता से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की थी. वहीं कुछ दिन पशुपति पारस ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी. उस वक्त पारस ने तेजस्वी से महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी.

ये भी पढ़ें- सुप्रिया श्रीनेत के बयान से राजनीति गरमाई, जदयू ने कहा कांग्रेस का इतिहास दागदार

महागठबंधन में अभी 6 दल हैं. जेएमएम और रालोजपा के जुड़ने से दलों की संख्या 8 हो जाएगी. बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का भी फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, आगामी 15 सितंबर को सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी. पिछली बार राजद ने 144 सीटों पर और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में वामदलों को 29 सीटें मिली थीं. उस वक्त वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी. इस बार वीआईपी 60 सीटों पर दावा कर रही है तो वहीं वामदलों की ओर से 40 सीटों की डिमांड है. ऐसे में नए दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

