Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2965999
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन

Ghatsila by-election: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर सोमेश सोरेन (झामुमो) और बाबूलाल सोरेन (भाजपा) ने नामांकन दाखिल किया. दिवंगत रामदास सोरेन की जगह उनके पुत्र सोमेश मैदान में उतरे हैं, जबकि भाजपा ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल को उतारा. दोनों दलों ने अलग-अलग जगहों पर विशाल जनसभाओं का आयोजन किया. मतदान 11 नवंबर को होगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन
घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन

Ghatsila by-election: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सोमेश सोरेन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाबूलाल सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. इस दौरान झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे उपस्थित रहे. प्रत्याशियों के नामांकन के बाद घाटशिला में दोनों सियासी धड़ों की ओर से अलग-अलग स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर 2024 के चुनाव में झामुमो के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद उन्हें हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के तौर पर जगह दी थी.

हेमंत सोरेन सरकार (पार्ट-टू) के अब तक के करीब एक वर्ष के कार्यकाल में किसी सीट पर यह पहला उपचुनाव है, जिसमें पक्ष-विपक्ष की साख दांव पर है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां एक बार फिर पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को उतारा है.

ये भी पढ़ें: देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है, राहुल गांधी समुदायों की आवाज बन रहे हैं: उदित राज

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे में यहां सियासी विरासत का रोचक संघर्ष देखने को मिल रहा है. झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी की ओर से घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया.

दूसरी ओर, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. नामांकन के बाद भाजपा ने मऊभंडार मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया. दोनों दलों की जनसभाओं में भारी भीड़ दिखी. ऐसे में उपचुनाव का मुकाबला रोमांचक होने के संकेत मिल रहे हैं. इस उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित है. नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी, जबकि मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ghatsila by-election

Trending news

Jan Suraj Party
जन सुराज पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, PK का नाम सबसे ऊपर
Parbatta assembly
कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, अबJDU-RJD के बीच जंग
Maithili Thakur Nomination
अमित शाह ने ऐन वक्त पर दिया दखल तो बुझ गई बगावत की चिंगारी, मैथिली ने भरा पर्चा
Pappu Yadav
पप्पू यादव सीट बंटवारे को लेकर नाराज, बोले-कांग्रेस कब तक देगी कुर्बानी?
bihar chunav 2025
देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है, राहुल गांधी समुदायों की आवाज बन रहे हैं: उदित राज
JDU Star Campaigner
JDU ने जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची; CM नीतीश, संजय झा और ललन सिंह का नाम शामिल
bihar chunav 2025
इन सीटों पर बिखर गया महागठबंधन, कहीं RJD-VIP आमने-सामने तो कही कांग्रेस से मुकाबला
Nidhi Jha
टीवी की 'क्राइम पेट्रोल' से बनीं भोजपुरी की 'लूलिया क्वीन', निधी झा
chhath puja 2025 date
Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान क्या खाएं, क्या न खाएं: व्रतियों के लिए गाइड
Yamini Singh
यामिनी सिंह बनीं बदले की देवी, बड़की सखी छोटकी सखी के ट्रेलर ने फैंस को किया इमोशनल