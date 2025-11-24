'सीमा बदलने की बातें करने वाले अवसर आने पर पीछे हट गए', JMM ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Jharkhand: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए गए बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने प्रतिक्रिया दी है. झामुमो प्रवक्ता मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन निर्णायक समय पर पीछे हट जाती है. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि सीमाएं भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से बदलती हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि ये लोग केवल बड़े दावे करते हैं. जब असली समय आया, तब घुटने टेक दिए, युद्धविराम के लिए तैयार हो गए और पीछे हट गए, जबकि सेना पूरी तरह तैयार थी. आज सीमा बदलने की बातें करते हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि सीमाएं कार्रवाई से बदलती हैं, बातों से नहीं.'

दरअसल, सिंधी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिंध की जमीन आज भले ही भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता और सांस्कृतिक रूप से वह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा. उन्होंने आगे कहा था कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत में शामिल भी हो सकता है. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि सिंधी समाज के लोग सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं और यह संबंध सदियों से भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है. वहीं, दूसरी ओर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने इरफान अंसारी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन हर व्यक्ति का विरोध का तरीका अलग होता है. विरोध तो होगा ही, लेकिन विरोध का तरीका हर किसी का अलग होता है. हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और समझ के अनुसार विरोध करता है. बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर के खिलाफ कहा था कि एसआईआर के बहाने भाजपा घुसपैठिए बताकर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे एसआईआर का विरोध करें. जब भी एसआईआर के नाम पर बीएलओ उनके घर आएं तो उन्हें बांधकर रखें.

