चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने का काम करती है कांग्रेस: जोगाराम पटेल

कांग्रेस चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है. इसके लेकर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता जोगाराम पटेल ने रविवार को विपक्ष पर निशाना साधा. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी को पूर्वानुमान हो गया है कि वह बिहार चुनाव में हारने वाले हैं, इस वजह से चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगा रहे हैं.

उन्होंने कहा, जिस-जिस राज्य में कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां न तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं न ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं. लेकिन, जहां पर उनकी हार होती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ने का काम करती है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुसार कार्य करती है.

जोगाराम पटेल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, वह अपनी ही पार्टी से किनारे हो गए हैं, इसलिए वह सुर्खियों में रहना चाहते हैं. उन्हें अपनी ही पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है. हाल ही में हुए एक छात्र संगठन के प्रदर्शन में उन्हें नहीं बुलाया गया. अब गहलोत सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और एक ही परिवार की हाजिरी बजाने के लिए स्टेटमेंट देते रहते हैं.

पेपर लीक मामले में गहलोत के पीएसओ की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार का पहला संकल्प था चुनाव के बाद एसआईटी का गठन करना. सरकार बनते ही हमने एसआईटी का गठन किया और जो-जो पेपर लीक में शामिल थे, उन सभी को पकड़ा जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ का तार पेपर लीक से जुड़ना बड़ी शर्मनाक बात है. मैं गहलोत से कहूंगा कि वह इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे.

इनपुट: आईएएनएस

