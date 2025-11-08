Bihar Chunav 2025: पहले चरण में प्रचंड मतदान से जेपी नड्डा काफी खुश, राहुल गांधी पर लगाए बड़े गंभीर आरोप

JP Nadda Exclusive Intrview: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है. पहले चरण में बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की. इस बार हुए प्रचंड मतदान से लोगों को सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं. वहीं एनडीए नेता इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं. इसको लेकर जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ज़ी मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने दावा किया कि बिहार का चुनाव एनडीए के पक्ष में एकतरफा जाएगा. नड्डा ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, उसको एक बार फिर से ताकत बिहार की जनता देगी. जिस तरह से मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला है और बिहार की चिंता मोदी जी ने की है, उसको बिहार की जनता रिकॉग्नाइज करती है. इसलिए पहला फेज छोड़िए, हम तो 6 महीने पहले से जानते हैं कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में एकतरफा वोट देने के लिए तैयार है.

पहले चरण में वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने से जुड़े सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि जो उन्होंने (राहुल गांधी) आरोप लगाए सब गलत साबित हो गए. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर निकलकर आया, फैक्ट चेक सबने किया. इससे दो चीजें निकलकर आईं, पहला- मोदी जी का विरोध करते-करते राहुल गांधी अब देश का विरोध करने पर उतर आएं. दूसरा- वो लेफ्ट के एनजीओ के थिंक टैंक, जो इस तरह से सोचता है, वो देश को कमजोर करने में लगा हुआ है. तीसरा- डीप स्टेट का जो एजेंटा है, उसके वो पार्ट एंड पार्सल हैं. वो देश में अराजकता पैदा करने का वातावरण बनाने का काम करते हैं. डीप स्टेट का जो एजेंटा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं. वो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं. सैनिकों पर प्रश्न खड़ा करते हैं. आर्मी का मोरल गिराते हैं. यह राष्ट्रहित में है क्या.

तेजस्वी यादव की ओर से 'बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी' देने के वादे पर नड्डा ने कहा कि इन शहजादों को कोई भी सीरियस नहीं लेता. किसी से भी मैट्रिक तो पास हुई नहीं है. इन लोगों की एजूकेशन क्या हुई है. मैथमेटिक्स का कितना जानते हैं, कुछ मालूम नहीं है. अगर ढाई करोड़ परिवार हैं बिहार में, तो 12 लाख करोड़ रुपये तो मोटा-मोटी इनकी तनख्वाह बनती है. 3.17 लाख करोड़ रुपये तो बिहार का बजट है. इनका मजाक तो महाठगबंधन वाले ही बनाते हैं. जब हम पूछते हैं कि नौकरी कहां से दोगे, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि तेजस्वी से पूछे. इन शहजादों को पूछता कौन है.

वहीं एनडीए में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर विपक्ष के दावे पर पलटवार करते हुए नड्डा ने कहा कि यह घर में भी दरार डालते हैं और लोगों में भी दरार डालने का काम करते हैं. इनकी थॉट प्रोसेस, डीएन में वही है. इन्होंने यही काम किया है. छल-कपट से ही ये सरकार में रहे. छल-कपट से ही लोगों को छला है सालों-साल. यह इनके डीएनए में है. इसके अलावा मुसलमानों को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंड रेड्डी के बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अब आप सोचिए कि पोलराइज कौन करता है? वंदे मातरम गीत गाने में तकलीफ क्या होती है. जो उद्घोष वाक्य था आजादी का, वो नहीं बोलते हैं.

