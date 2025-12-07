'वोट बैंक के लिए डेमोग्राफी बदलना खतरनाक', जेपी नड्डा ने फिर उठाया बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा

JP Nadda on Hemant Government: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया. उन्होंने घुसपैठियों के भरोसे सत्ता चलाने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया.
Trending Photos
JP Nadda Targeted Hemant Government: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने सूबे की राज्य सरकार जमकर निशाना साधा. जेपी नड्डा ने एक बार फिर से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया. साथ ही राज्य सरकार पर घुसपैठियों के भरोसे सत्ता चलाने का भी आरोप लगाया और वोट बैंक के लिए डेमोग्राफी बदलने को खतरनाक बताया.
घुसपैठियों पर बड़ा बयान देते हुए जेपी नड्डा ने झारखंड की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार घुसपैठियों के भरोसे सत्ता चलाना चाहती है. वोट बैंक के लिए प्रदेश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है.
वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल करते हुए कहा कि आखिर घुसपैठिए कहां से आए सीमा की सुरक्षा का काम किसके जिम्मा है? आखिर देश के गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं किया जाता? झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश ने अध्यक्ष ने जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है जिसका कोई प्रमाण नहीं.
जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने भी जेपी नड्डा पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या कोई भी नेता जब भी यहां आता है, झारखंड की जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है. बीजेपी को बार-बार मुंह की खानी पड़ रही है उसके बावजूद यह लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते.
उन्होंने कहा कि जब भी यही झारखंड आते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को मन में लेकर आते हैं और देश की स्थिति पर चर्चा नहीं होती. इसी मुद्दे को पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लोगों के सामने रखा और राज्य के लोगों ने उन्हें जवाब दिया, उससे भी सीख नहीं लेते. बीजेपी के राजनीतिक चरित्र के अनुरूप जेपी नड्डा अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं.
रिपोर्ट:धीरज ठाकुर
यह भी पढ़ें: झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से, जानिए कब पेश होगा अनुपूरक बजट