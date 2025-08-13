जेपी सेनानियों की पेंशन दोगूनी, बिहार कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2879554
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

जेपी सेनानियों की पेंशन दोगूनी, बिहार कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी

बिहार में जेपी सेनानियों की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है. बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में जेपी सेनानियों की पेंशन 7500 रुपये से बढ़कर 15,000 और जिन्हें 15,000 मिलता है, उन्हें 30,000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:10 PM IST

Trending Photos

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक

बिहार में जेपी सेनानियों की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है. बिहार मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में जेपी सेनानियों की पेंशन 7500 रुपये से बढ़कर 15,000 और जिन्हें 15,000 मिलता है, उन्हें 30,000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति पर मुहर लगाई गई है.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पटना के बख्तियारपुर, सहरसा, सीवान और मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए जमीन अधिग्रहण की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में गयाजी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑल-वेदर एयरपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया. कोहरा, धुंध और खराब मौसम के समय भी यहां विमानों की लैंडिंग हो सकेगी.इसके लिए गयाजी एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिसके लिए 18.24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है.

ये भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025 Highlights: SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- चुनाव आयोग का रुख सही, आधार पहचान का प्रमाण नहीं

बिहार कैबिनेट ने 137.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है. उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के छह नए एयरपोर्ट के सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इसका उपयोग सर्वे शुल्क के अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा. जिन एयरपोर्ट का सर्वे किया जाना है, उनमें वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट शामिल हैं. भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए नई जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. बताया गया कि ओएलएस सर्वे होने से हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से होगा. हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगी.

मंत्रिमंडल की बैठक में सभी जिलों के समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) में शौचालय, प्रतीक्षालय, पेयजल, दीदी की रसोई जैसी सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त 459 निम्नवर्गीय लिपिक के पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar cabinet

Trending news

Bihar cabinet
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगूनी, बिहार कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी
Bokaro News
बोकारो में जुआ अड्डा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार
TIRANGA_YATRA
भारी बारिश के बीच निकाली गई एक किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा
patna news
चुनावी प्रक्रिया में लगे BLO की वेतन में वृद्धि , 10 नहीं... अब मिलेगा 14 हजार
Lalu Prasad Yadav
लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट से जारी हुआ नोटिस
Bettiah news
11 कुख्यात अपराधियों को डीएम ने किया थाना बदर, दो बार दर्ज कराएंगे हाजरी
Bettiah news
कांट्रेक्ट किलर शिकारी यादव गिरफ्तार, रामदेव राम हत्याकांड का है आरोपी
Election Commission
मुजफ्फरपुर की मेयर को EC का नोटिस, वोटर लिस्ट में नाम पर 16 अगस्त तक मांगा जवाब
Bihar SIR
बिहार का SIR वोटर फ्रेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभी 11 दस्तावेज मांगे जाते तो...
AIMIM
'21 अगस्त से सीमांचल में होगा बवाल', ओवैसी की पार्टी AIMIM का खुला ऐलान
;