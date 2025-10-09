Jungle Raaj: इस एक शब्द की ताकत तो देखिए कि सत्ता में आने को तरस गया लालू परिवार!

Jungle Raaj Word History: शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई इसको लेकर कोई ठोस जानकारी तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्मग्रंथों के मुताबिक, जब भगवान शिव ने तांडव करते हुए अपना डमरू बजाया तो उससे ब्रह्मांडीय ध्वनि 'ॐ' और पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई. इन सूत्रों से ही आधुनिक संस्कृत भाषा और व्याकरण की नींव पड़ी है. शब्दों में विनाश और सृजन, दोनों की शक्ति होती है. शब्द लोगों को घायल कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और रिश्तों को जोड़ने और तोड़ने की क्षमता भी रखते हैं. शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करने से सफलता मिलती है, जबकि उनके गलत इस्तेमाल से महाभारत जैसी स्थितियां बन सकती हैं.

मौजूदा दौर में शब्दों की ताकत देखने ही बिहार चले आइए. यहां 'जंगलराज' शब्द का खूब जिक्र होता है. 'जंगलराज' शब्द हिंदी और संस्कृत से मिलकर बना है, जो 'जंगल' और 'राज' दो शब्दों का संयोजन है. जंगल का संस्कृत भाषा में अर्थ 'वन' होता है. वहीं राज का हिंदी अर्थ- 'शासन' है. इन दोनों को मिलाकर बना है- 'जंगलराज'. यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है. इसका अर्थ होता है 'जंगल का राज' या ऐसी स्थिति जहाँ कोई कानून-व्यवस्था न हो. भारत के राजनीतिक इतिहास में जिस तरह से 'आपातकाल' का जिक्र होता है. उसी तरह से बिहार में 'जंगलराज' का जिक्र होता है. इस एक शब्द के कारण बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार पिछले 20 वर्षों से सत्ता से दूर है.

बिहार की सियासत में इस एक शब्द के अलावा शायद किसी इसके अलावा किसी और शब्द का जिक्र हुआ है. एनडीए ने करीब 20 साल पहले लालू यादव लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से 'जंगलराज' शब्द ऐसा चिपका दिया है कि राजद आज भी इसकी कीमत चुका रहा है. आगे भी इसका इसी तरह से प्रयोग जारी रहेगा. पीढ़ियां बदलती रहेंगी लेकिन 'जंगलराज' का डर दिखाकर सत्ता का खेल जारी रहेगा. हालांकि, यह शब्द किसी राजनेता या सियासी दल ने नहीं दिया है, बल्कि इसकी जननी पटना हाईकोर्ट है. दरअसल, पटना उच्च न्यायालय 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उस वक्त न्यायमूर्ति जस्टिस वीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच ने बिहार के हालात का जिक्र करते हुए कहा था कि यहां भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में 'जंगलराज' कायम हो गया है.

इसके बाद बिहार बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी ने इस शब्द को लपक लिया और उन्होंने लालू-राबड़ी राज को 'जंगलराज' का तमगा दे दिया. हालांकि, इस शब्द को मान्यता देने का काम लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने किया. फरवरी 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नालंदा की एक चुनावी रैली में अपने समर्थकों से कहा था कि 'हां बिहार में है जंगलराज, जंगल में एक ही शेर रहता है और सभी लोग उस शेर का शासन मानते हैं.' इसके बाद तो एनडीए नेता अपनी हर जनसभा में इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे और लालू-राबड़ी राज पर 'जंगलराज' का स्लोगन चिपक गया. एनडीए की ओर से आज भी जब तेजस्वी यादव और राजद को घेरना होता है तो 'जंगलराज' को ही बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

