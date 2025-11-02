'जंगलराज नए कपड़े और नए वेश में आ रहा है' महुआ में गरजे अमित शाह

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वैशाली के महुआ में रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अगर कुछ बिहार में किया है तो वे चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, अलकतरा घोटाला और बाढ़ राहत घोटाला हैं. महुआ के मतदाताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि आपको मतदान लालू-राबड़ी के जंगलराज को रोकने के लिए करना है. लालू-राबड़ी का जो जंगलराज था, उसमें आए दिन बिहार में नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थीं, अपहरण होते थे, फिरौती का उद्योग चल रहा था और महिलाओं के सम्मान को भी तार-तार किया जाता था. अब ये जंगलराज नए कपड़े और नए वेश में आ रहा है, इसलिए आपको इसे रोकना है और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है.

उन्होंने आगे कहा कि वैशाली ही वो भूमि है जिसने दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र के सिद्धांत, लिच्छवी गणराज्य के सिद्धांतों से स्थापित किए. वैशाली की ये महान भूमि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है. इस बार आप सरकार बना दो, एनडीए सरकार एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेगी. 100 एमएसएमई पार्क और 50 हजार से ज्यादा कुटीर उद्योग लगाएंगे. एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ का निवेश करेंगे.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने यहां 1243 एकड़ में बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया है जो हजारों लोगों को रोजगार देगा. हमने यहां 670 करोड़ से हाजीपुर-मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे बनाया. वैशाली में 1000 करोड़ की लागत से नया बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा. बहुत जल्द ही महुआ में मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने वाला है.

एनडीए सरकार के कामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है. बिहार में 85 लाख किसानों को प्रति साल 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिल रहा है और अब हम 6 हजार से बढ़ाकर उसको 9 हजार ले जाएंगे." गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया है. देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है.

इनपुट: आईएएनएस

