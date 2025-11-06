Advertisement
2020 में 'जंगलराज के युवराज' तो 2025 में 'कट्टा' पर फोकस, कैसे हर चुनाव में करंट पैदा करते हैं पीएम मोदी?

PM Modi Katta Remarl: पीएम मोदी की एक खासियत है. वो हर चुनाव में एक नया करंट पैदा करने की कोशिश करते हैं. एक ही बात को अलग अलग तरीके से लोगों में ले जाने की उनकी कला से राजनीतिक विश्लेषक भी अचंभित रहते हैं. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:17 PM IST

PM Modi Speech In Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पीएम मोदी फॉर्म में हैं. प्रत्याशियों के बीच सबसे अधिक डिमांड उन्हीं की है. इसलिए वे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. इसमें कोई नई बात नहीं है कि पीएम मोदी की रैली के बाद प्रत्याशियों की जीत की गुंजाइश बहुत हद तक बढ़ जाती है. पीएम मोदी भी प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करते हैं. चुनावी रैली में उतरते ही वे एक तरह का करंट पैदा कर देते हैं. याद करिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब लग रहा था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बढ़त बना रहा है, तब पीएम मोदी ने एक नया नैरेटिव पेश किया था. उन्होंने अपनी रैली में तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज कहकर संबोधित किया था और उसके बाद से महागठबंधन चुनाव में पिछड़ता चला गया था. इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने एक नया नैरेटिव गढ़ा है- कट्टा. पीएम मोदी अब हर रैली में कट्टे का जिक्र करते हैं और उसके बहाने जंगलराज की याद दिलाते हैं. आज जब बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है, तब भी पीएम मोदी ने अररिया की रैली में कट्टे का जिक्र किया है.

पीएम मोदी ने अररिया की रैली में कहा, जंगलराज मतलब कट्टा, कटुता, क्रूरता, करप्शन और कुशासन. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया था. 15 साल के जंगलराज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो मतलब शून्य. नील बटे सन्नाटा. 15 साल के जंगलराज में कोसी नदी पर कितने पुल बने? जीरो. जंगलराज में आपके माता पिता के सपनों को कुचल दिया गया. 15 साल के जंगलराज में कितने टूरिज्म सर्किट विकसित हुए? जीरो. क्या आप जानते हैं कि 15 साल के जंगलराज में बिहार में मेरे नौजवानों को खेलकूद के लिए कितने स्पोट्र्स कांप्लेक्स डेवलप हुए? जीरो.

पीएम मोदी कहते हैं, जंगलराज वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करवा लिया और कांग्रेस देखती रह गई. इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था, जंगलराज के युवराज को लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पैदल यात्रा ने उन्हें पैदल कर दिया है. मुख्यमंत्री पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी, तब राजद ने कांग्रेस को सबक सिखाने की ठानी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ही अपना प्रत्याशी उतार दिया. अब ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोंचने में लगे हुए हैं. 

पीएम मोदी ने जंगलराज के दौर में 37,000 अपहरण की घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है. उन्होंने कहा कि रंगदारी के रंग से, माओवादी आतंक के लाल रंग से बिहार को बचाना है. इसके लिए उन्होंने हर नौजवान, हर मां और बहन की जिम्मेदारी भी बताई.

