Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2987021
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार के औद्योगिक पतन के लिए 'जंगल राज' जिम्मेदार, चीनी मिलें फिर चालू होंगी: अमित शाह

Bihar Chunav 2025: सभी नेता बिहार के अलग- अलग जगहों पर रैलियां निकाल जनता को संबोधित कर रहे है. सभी पर्टियां बिहार के लोगों से निम्न वादे कर विपक्ष पर तंज कस रही है. इन नेताओं में शामिल अमित शाह भी है. अमित शाह RJD पर और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर बिहार में 15 साल के शासनकाल में फैली अराजकता का जिम्मेदार ठहारते हुए निम्न बातें कहते हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:40 PM IST

Trending Photos

बिहार के औद्योगिक पतन के लिए 'जंगल राज' जिम्मेदार, चीनी मिलें फिर चालू होंगी: अमित शाह
बिहार के औद्योगिक पतन के लिए 'जंगल राज' जिम्मेदार, चीनी मिलें फिर चालू होंगी: अमित शाह

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर जोरदार हमला बोला. साथ ही, उन्होंने बिहार में उद्योगों और चीनी मिलों को बंद करने के लिए उनके 15 साल के शासनकाल में फैली अराजकता को जिम्मेदार ठहराया. सीतामढ़ी के रीगा ब्लॉक में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में इंडस्ट्री को हुए नुकसान पिछली सरकार के दौरान जबरन वसूली और आतंकवाद का सीधा नतीजा था. इसमें चीनी मिलों का बंद होना, बरौनी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का रुका हुआ काम और पावर प्रोजेक्ट्स में देरी शामिल है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून-व्यवस्था बहाल करने और राज्य को विकास के लिए खोलने का श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि लालू और राबड़ी के राज में बिहार में डर और अराजकता का माहौल था. रंगदारी की वजह से हमारी शुगर मिल बंद हो गई थी. नीतीश कुमार ने डर का राज खत्म किया और विकास के दरवाजे खोले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रीगा में पहले किए गए वादे को दोहराते हुए कहा कि रीगा चीनी मिल अब चल रही है और ये सिर्फ शुरुआत है. उन्होंने वादा किया कि केंद्र का सहकारिता विभाग बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेगा, ताकि गन्ना किसानों की समृद्धि बढ़े.

केंद्रीय मंत्री ने मौजूदा हालात की तुलना पहले के समय से की, जब माओवाद से प्रभावित इलाकों में वोटिंग कम होती थी. उन्होंने कहा कि इस बार पूरा बिहार शाम 5 बजे तक वोट करेगा, क्योंकि बिहार माओवाद से आजाद हो गया है. राजनीति में वंशवाद पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री. लेकिन, जब तक नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं, ये सपने पूरे नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत और नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प लिया है. विकसित बिहार के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता. अगर आप बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, तो एनडीए को शानदार जीत दिलाएं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Vidhansabha Chunav 2025

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
बिहार के औद्योगिक पतन के लिए 'जंगल राज' जिम्मेदार, मिलें फिर चालू होंगी: अमित शाह
CM nitish kumar
JDU प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के समर्थन में सीएम नीतीश ने की रैली
bihar chunav 2025
महागठबंधन के लोग अब बिहार के लोगों को नहीं बना पाएंगे बेवकूफ: नाजिया इलाही खान
Kaimur News
'बिहार से नौजवानों का नहीं बीजेपी का पलायन होगा', अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना
Tejashwi Yadav
तेजस्वी की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी, ओवैसी को चरमपंथी कहने से थे खफा
Bihar Neetu Chandra
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने किया युवाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित, कहीं ये बात
Bagha news
शुक्र है, बच्चे नहीं थे वरना तबाही मच जाती... स्कूल वैन में भीषण आग से लोग हलकान
bihar chunav 2025
करारा जवाब: संडे को तेजस्वी महुआ में थे तो मंडे को तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए
bihar chunav 2025
गठबंधन में तीन बंदर, एक का नाम पप्पू, दूसरे का टप्पू और तीसरे का नाम अप्पू: CM योगी
Mohammad Afzal Ali Khan
बागी हुए मो. अफजल अली खां तो राजद आलाकमान ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला