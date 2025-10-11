चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख किसानों को खुश कर दिया! 35,440 करोड़ का दिया तोहफा

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री ने आज (शनिवार, 11 अक्टूबर) कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपये की दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है. इनमें से 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना शामिल है. बिहार के करीब 75 लाख किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा. सियासी जानकारों के मुताबिक, बिहार चुनाव से ठीक पहले इन योजनाओं का सम्मान प्रदेश के किसानों को साधने का बड़ा दांव है.

बिहार चुनाव से पहले किसानों को बड़ी सौगात

बता दें कि प्रदेश में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा. पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपये की दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया और 11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ किया.

पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की. पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में भाग लिया और कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है. प्रधानमंत्री 11,440 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य दलहन की उत्पादकता में सुधार, दलहन की खेती के क्षेत्र का विस्तार, मूल्य श्रृंखला - खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण - को मजबूत करना और नुकसान में कमी सुनिश्चित करना है.

'11 अक्टूबर का दिन बहुत ऐतिहासिक'

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'आज 11 अक्टूबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है. आज भारत माता के दो महान रत्नों की जयंती है जिन्होंने इतिहास रच दिया. भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख, ये दोनों महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे, लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत थे. वे किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे. आज इस ऐतिहासिक दिन पर देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है.' उन्होंने कहा कि खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. यह ज़रूरी है कि सरकार बदलते समय के साथ कृषि और खेती को समर्थन देती रहे. दुर्भाग्य से, पिछली सरकारों ने कृषि को अपने हाल पर छोड़ दिया. सरकार के पास कृषि के लिए कोई दूरदर्शिता या दृष्टिकोण का अभाव था, जिसके कारण भारत की कृषि प्रणाली लगातार कमज़ोर होती गई. हमने कृषि के प्रति पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया है.