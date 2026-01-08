हार के बावजूद कन्हैया का कद बरकरार: दो चुनाव हारने पर भी कांग्रेस में बढ़ी पूछ, दूसरी ओर जेल में कट रहे उमर खालिद के दिन

2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक नारा गूंजा था, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी और उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों के नाम थे. आज कन्हैया कुमार कांग्रेस की कोर कमेटी के हिस्सा हैं और अब उन्हें केरल विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है. दूसरी ओर, उमर खालिद 2020 की शुरुआत में दिल्ली में हुए दंगों में सलाखों के पीछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी है. इसलिए कहा जाता है कि समय होत बलवान. आज कन्हैया कुमार बेगूसराय और उत्तर पूर्वी दिल्ली से दो बार चुनाव हार चुके हैं. फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं तो उमर खालिद अगले एक साल तक जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता.

उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है, कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों जेएनयू में सहपाठी थे और जेएनयू में जो नारे लगे थे, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों में दोनों के नाम थे. आज कन्हैया कुमार अपने सहपाठी के लिए कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं हैं. वे कहते हैं कि इसके पीछे कन्हैया की कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी. उमर खालिद के पक्ष में बोलने से ज्यादा वे अपने राजनीतिक हितों को महत्वपूर्ण मानते हैं.

बता दें कि केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. केरल के साथ पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुड्डूचेरी में भी चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, कर्नाटक के मंत्री केसी जॉर्ज, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के साथ कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

अब बात करते हैं केरल की डेमोग्राफी की, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि आखिर कन्हैया कुमार को वहां पर्यवेक्षक नियुक्त क्यों किया गया है. दरअसल, केरल में 1.82 करोड़ हिंदू, 88.7 लाख मुसलमान, 61.4 लाख ईसाई हैं. इसका मतलब यह है कि वहां सबसे अधिक हिंदू आबादी है और इसी आबादी को साधने के लिए सचिन पायलट और कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है.

मुसलमानों को साधने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी तो ​ईसाइयों को लुभाने के लिए केसी जॉर्ज की नियुक्ति की गई है. कन्हैया कुमार की नियुक्ति के पीछे वहां की युवा आबादी को भी साथ में लाने की रणनीति हो सकती है. कन्हैया कुमार जेएनयू में वाम दलों के स्टूडेंट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते थे और इसी नाते वे चर्चा में भी आए थे. वामपंथी प्रत्याशी के रूप में ही वे बिहार के बेगूसराय से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे. हालांकि, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

केरल में पिछली बार वामदलों की सरकार रिपीट हुई थी और इसलिए पुराने वामपंथी कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है. इस बार केरल में कांग्रेस के सत्ता में लौटने के चांस दिख रहे हैं. निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का डंका बजा है. इस लिहाज से कांग्रेस केरल में वापसी को लेकर आशान्वित है.

