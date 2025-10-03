Advertisement
Kanti Vidhan Sabha Seat: 2020 में राजद ने कांटी में दर्ज की थी बड़ी जीत, अब भाजपा कर रही वापसी की तैयारी

Bihar Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली छाई और जर्जर ग्रामीण सड़कें. 2020 में राजद उम्मीदवार इसराइल मंसूरी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी. अब भाजपा के पूर्व मंत्री अजीत कुमार मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:23 PM IST

मुजफ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा
मुजफ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा

Kanti Vidhan Sabha Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की कांटी विधानसभा (क्रम संख्या 95) की सबसे बड़ी समस्या है थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली छाई. इस छाई की वजह से आसपास के गांवों में प्रदूषण फैल रहा है और लोग लगातार परेशान हैं. दूसरी बड़ी मांग है ग्रामीण सड़कों का निर्माण. कई गांवों की सड़कें जर्जर हैं और बारिश के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं. यही कारण है कि जनता बार-बार इन मुद्दों को चुनावी बहस का केंद्र बना रही है.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटी सीट से राजद के उम्मीदवार इसराइल मंसूरी ने शानदार जीत हासिल की थी. उन्होंने जदयू उम्मीदवार मो. जमाल को 38,567 वोटों से हराया था. इसराइल मंसूरी को 64,458 वोट मिले थे, जबकि जदयू उम्मीदवार को 25,891 वोट मिले. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भी 54,144 वोट बटोरे थे और दूसरे स्थान पर रहे.

2015 के चुनाव में कांटी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने हम पार्टी के अजीत कुमार को हराया था. अशोक चौधरी को 58,111 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजीत कुमार को 48,836 वोट मिले. हार का अंतर 9,275 वोटों का था. इस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार परवेज आलम तीसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें 47,050 वोट मिले थे.

आने वाले चुनाव में कांटी विधानसभा में मुकाबला रोचक होने वाला है. राजद से मौजूदा विधायक इसराइल मंसूरी मैदान में रहेंगे, तो वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री अजीत कुमार मुख्य दावेदार हैं. दोनों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, कुर्मी, राजपूत और कोइरी की संख्या यहां ठीक-ठाक है. भूमिहार, मुस्लिम और पासवान वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

2020 की मतदाता सूची के अनुसार कांटी विधानसभा में कुल 3,09,654 वोटर हैं. इलाके की पहचान कांटी थर्मल पावर प्लांट और छिन्मस्तिका मंदिर से है. यही कारण है कि यहां रोजगार, प्रदूषण और धार्मिक आस्था—तीनों मुद्दे एक साथ जुड़े रहते हैं.

मुजफ्फरपुर जिले की राजनीतिक तस्वीर पर नजर डालें तो कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा सीटों पर फिलहाल राजद का कब्जा है. सकरा विधानसभा जदयू के पास है. वहीं कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू विधानसभा सीटों पर भाजपा का दबदबा है. मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा कांग्रेस के खाते में है.

ये भी पढ़ें- Minapur Vidhan Sabha: RJD के मुन्ना यादव मजबूत दावेदार, NDA के लिए चुनौतीपूर्ण

