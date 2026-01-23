Advertisement
सार्वजनिक 'शिष्य', निजी तौर पर 'दुश्मन': कर्पूरी ठाकुर को 'कपटी' मानते थे लालू यादव, तो जननायक की नजर में वो थे 'लंपट'

Karpuri Thakur Birth Anniversary: बिहार में पिछड़े वर्ग से आने वाले दो नेता कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव बिल्कुल अलग-अलग विचारधारा के हैं. दिवंगत पत्रकार संकर्षण ठाकुर के मुताबिक, कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व लगभग स्कूल के हेडमास्टर की तरह था. वहीं लालू यादव का सार सिर्फ अवसरवाद था. उनके पास ना तो विचारधारा का समय था और न ही दृष्टि के लिए. कर्पूरी ठाकुर की तुलना में वे अबौद्धिक मानसिक रूप से सुस्त थे, लेकिन आविष्कारशील थे और कभी-कभी दिलचस्प लगते थे. वह कर्पूरी ठाकुर के प्रिय छात्र शायद ही हो सकें, लेकिन पिछली सीटों पर बैठने वाले चतुर शरारती छात्रों के योग्य जरूर होते.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:07 PM IST

कर्पूरी ठाकुर जयंती (Source;- Gemini AI)
कर्पूरी ठाकुर जयंती (Source;- Gemini AI)

Karpuri Thakur Jayanti Special: 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है. चुनावी साल में कर्पूरी ठाकुर पर जमकर सियासत देखने को मिली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल-यूनाइटेड (JDU) के साथ-साथ लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भी कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ईबीसी वोटबैंक पर अपनी हिस्सेदारी चाहता था. चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर का असली शुभचिंतक अपने पिता लालू यादव को बताते हुए कहा था कि तो जो लोग आज उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं, कल तक 
उन्हें (कर्पूरी ठाकुर) को गाली देते थे. सोशल मीडिया पर तेजस्वी का एक वीडियो आज भी वायरल होता है, जिसमें वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं- 'कर्पूरी जी ने आखिरी सांस हमारे पिता की गोद में लिए थे. आनन-फानन में जीप चलाकर भी लालू जी अस्पताल उनको लेकर के गए थे. कर्पूरी जी का जो म्यूजियम है, वहां जाइएगा तो सब तस्वीर वगैरह है...' तेजस्वी की बातों से लगता है कि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर से काफी प्रेम और सम्मान करते रहे होंगे. वहीं दिवंगत पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब 'The Brothers Bihari' में दोनों के बीच के संबंधों को अच्छे से उजागर किया है. संकर्षण ठाकुर के मुताबिक, कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव अक्सर 'कपटी' ठाकुर कहते थे, वहीं कर्पूरी जी की नजरों में लालू यादव 'लंपट' व्यक्ति थे.

संकर्षण ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं- ''कर्पूरी ठाकुर की मृत्य हुई तो लालू उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी दावा करने की स्थिति में नहीं थे. वरिष्ठ नेता उनके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं थे. वे उन्हें 'लंपट' कहते थे, बदमाश समझते थे और जब लालू को मौका मिला, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये भावनाएं आपसी थीं. सार्वजनिक रूप से वे स्वयं कर्पूरी ठाकुर का खुशामदी शिष्य दिखाते थे और निजी तौर पर उन्हें 'कपटी' का कहते थे.'' इसी किताब में उस किस्से का भी जिक्र है, जिसमें लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को अपनी कार में बिठाने से मना कर दिया था. किताब के अनुसार- ''जब कर्पूरी ठाकुर, बिहार में विपक्ष के नेता थे. उस वक्त वे अस्वस्थ थे और घर पर स्वास्थ्य कर रहे थे. एक दिन दोपहर में उन्हें एक बहस में भाग लेने के लिए विधानसभा जान था, जो इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उन्हें बिस्तर से उठना पड़ा था. आस-पास कोई वाहन उपलब्ध न होने के कारण, उन्होंने लोक दल के अपने सहयोगी शिवनंदन पासवान के माध्यम से लालू यादव को इस अनुरोध के साथ सूचना भिजवाई कि वे उन्हें विधानसभा तक ले जाएं."

लालू के पास उन दिनों एक विल्स की जीप थी, जिसे वे स्वयं चलाते थे. शिवनंदन पासवान ने सोचा कि उनके लालू को कहने की देर है और वे अपने नेता को लेने दौड चले आएंगे. भला कर्पूरी ठाकुर जैसे सम्माननीय नेता के लिए कौन ऐसा नहीं करेगा, विशेष रूप से तब, जब वे अस्वस्थ थे? लालू अवश्य आएंगे. वे खुद को कर्पूरी का भक्त कहते थे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया. शिवनंदन पासवान ने उस जवाब की आशा बिल्कुल नहीं की थी, जो उन्हें लालू से मिला. लालू यादव ने कहा था- "मेरी जीप में इस समय पेट्रोल नहीं है. आप कर्पूरीजी से खुद के लिए एक कार खरीदने को क्यों नहीं कहते? वह तो बहुत बड़े नेता हैं."

संकर्षठ ठाकुर आगे लिखते हैं कि लालू यादव ने अपने कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर का एक भी स्मारक नहीं बनवाए. पटना में जहां उनका (कर्पूरी ठाकुर) का देहांत हुआ, वहां एक बाहरी दीवार के अलावा कोई निर्माण नहीं हुआ. लक्ष्मी साहू को इस बात से हैरानी हुई थी कि जब भी वे और अन्य लोग कर्पूरी ठाकुर के स्मारक की बात उठाते हैं तो लालू यादव कोई-न-कोई बहाना ढूंढ़ लेते हैं." किताब में संकर्षण ठाकुर ने लिखा- ''कर्पूरीजी को लालू कभी पसंद नहीं करते थे, न ही इस तथ्य को कि उन्हें कर्पूरीजी की छाया के नीचे रहना पड़ा था. जब वे मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने उनका (कर्पूरी जी) नाम मिटाना शुरू कर दिया. उनके इतने उपकार थे, इसके बावजूद लालू यादव ने उनका नाम तक लेना बंद कर दिया था. वे नहीं चाहते कि कर्पूरीजी का नाम अमर हो जाए. वे बिहार के सबसे बडे नेता के तौर पर इतिहास में स्वयं अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं.''

