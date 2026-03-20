Bihar Politics: बिहार में अबतक एक ही उपमुख्यमंत्री, सीएम की कुर्सी तक पहुंचा, क्या अब सम्राट का नंबर?

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतते ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलबाजी जारी है. समृद्धि यात्रा के दौरान पहले उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा. फिर सांसद ललन सिंह के कंधे पर हाथ रखा और अब तो उन्होंने दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के कंधे पर भी हाथ रख दिया है. नीतीश कुमार की यह सियासी गुगली बड़े-बड़े दिग्गजों की समझ में नहीं आ रही है.

जननायक कर्पूरी ठाकुर के पास है यह उपलब्धि

अभी तक बिहार में सिर्फ एक उप-मुख्यमंत्री ही सीएम की कुर्सी तक पहुंच सका है और वह कोई और नहीं बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे. उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था. वे ओबीसी समाज के बड़े नेता थे और लोग उन्हें 'जननायक' कहकर बुलाते थे. साल 1952 में पहली विधायक चुने गए थे और दो बार मुख्यमंत्री और बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे.

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1970 में पहली बार CM बने थे कर्पूरी ठाकुर

वह पहली बार 22 दिसंबर 1970 को बिहार के सीएम बने थे, लेकिन सिर्फ 2 जून 1971 तक ही इस पोस्ट पर रहे थे और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे. इससे पहले 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री रह थे. उस समय महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के सीएम थे.