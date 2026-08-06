बिहार की राजनीति में 'हाशिये' पर कायस्थ आबादी, 21 विधायकों से शुरू हुआ सफर अब केवल एक पर सिमटा

राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि देश की आजादी से लेकर 1974 के आंदोलन की अगुवाई में कायस्थों की भूमिका अहम रही है. महामाया बाबू मुख्यमंत्री भी रहे, सवाल यह नहीं है. जिस आडंबर के खिलाफ, जिस वाद के खिलाफ कलम से लड़ाई हो रही थी, मंत्रोच्चारण भर से कलम की लड़ाई थी, तो कलम ने साथ दिया सोशल जस्टिस का. पिछड़ों के सशक्तिकरण में, हाशिए पर वंचित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और कारण था कि उनका उचित प्रतिनिधित्व भी उस कारण से चित्रगुप्त समाज का मिलता रहा.

शक्ति यादव का कहना है कि मंत्रोच्चारण वाले लोग और कलमधारी लोगों ने गठजोड़ कर लिया और इसलिए कायस्थों की संख्या धीरे-धीरे घटती गई. मंत्रोच्चारण वाले लोगों को पता है कि कलम वालों को जब तक मारेंगे नहीं, तो मंत्रोच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी को बिन मांगे, बिन कहे, बिन समझे आंख मूंदकर अंधभक्ति से मतदान करता है, उनको चिंतन करनी चाहिए.