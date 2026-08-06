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बिहार की राजनीति में 'हाशिये' पर कायस्थ आबादी, 21 विधायकों से शुरू हुआ सफर अब केवल एक पर सिमटा

बिहार विधानसभा में कायस्थ जाति से केवल सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा बचे रह गए हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन बांकीपुर से चुने गए थे, लेकिन इस बार हुए उपचुनाव में बांकीपुर से प्रशांत किशोर के रूप में ब्राह्मण प्रत्याशी की जीत हुई है.

Written ByRupendra SrivastavaEdited BySunil MIshra
Published: Aug 06, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:56 PM IST
बिहार की राजनीति में 'हाशिये' पर कायस्थ आबादी, 21 विधायकों से शुरू हुआ सफर अब केवल एक पर सिमटा
Image Credit: बिहार की राजनीति में कायस्थ की संख्या लगातार कम होती जा रही है.(File Photo)

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