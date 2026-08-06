बिहार की राजनीति में 'हाशिये' पर कायस्थ आबादी, 21 विधायकों से शुरू हुआ सफर अब केवल एक पर सिमटा

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बिहार में कभी सत्ता की धुरी रहा कायस्थ समाज आज हाशिये पर है. बांकीपुर उपचुनाव ने सूबे की सियासत में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कायस्थ राजनीति का गिरता ग्राफ बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे इसके राजनीतिक प्रभाव की कमजोरी को उजागर करता है. अब इस समाज से सिर्फ एक विधायक ही विधानसभा में बच गए हैं. एक समय ऐसा भी था, जब कायस्थ जाति के प्रबुद्ध राजनेताओं ने अपनी अद्भुत योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मनवाया था. इसको लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज हाशिये पर नहीं है. कायस्थ समाज के सिरमौर नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.
कायस्थ समाज राजनीति में शीर्ष पर रहा
कायस्थों की सियासी इतिहास की शुरुआत देश की आजादी के दौर से करना जरूरी है, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण तक में कायस्थ समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है. जब संविधान बनाने की कवायद शुरू हो रही थी, तो उसके अंतरिम अध्यक्ष बिहार के कायस्थ समाज से आने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जो राष्ट्रपति भी बने. वे भी जाति से कायस्थ थे. बिहार की राजनीति में कायस्थ समाज का प्रभाव केवल विधायकों तक सीमित नहीं रहा. 1963 में केबी सहाय बिहार के चौथे मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा 5वें मुख्यमंत्री बने. दोनों ही नेता कायस्थ समाज से थे. बिहार विधान परिषद के शुरुआती दौर में सर राजीव रंजन प्रसाद को सभापति बनाया गया था, जबकि बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा अध्यक्ष रहे थे.
कायस्थ समाज अंधभक्ति में बीजेपी को वोट करता है: शक्ति यादव
राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि देश की आजादी से लेकर 1974 के आंदोलन की अगुवाई में कायस्थों की भूमिका अहम रही है. महामाया बाबू मुख्यमंत्री भी रहे, सवाल यह नहीं है. जिस आडंबर के खिलाफ, जिस वाद के खिलाफ कलम से लड़ाई हो रही थी, मंत्रोच्चारण भर से कलम की लड़ाई थी, तो कलम ने साथ दिया सोशल जस्टिस का. पिछड़ों के सशक्तिकरण में, हाशिए पर वंचित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और कारण था कि उनका उचित प्रतिनिधित्व भी उस कारण से चित्रगुप्त समाज का मिलता रहा.
शक्ति यादव का कहना है कि मंत्रोच्चारण वाले लोग और कलमधारी लोगों ने गठजोड़ कर लिया और इसलिए कायस्थों की संख्या धीरे-धीरे घटती गई. मंत्रोच्चारण वाले लोगों को पता है कि कलम वालों को जब तक मारेंगे नहीं, तो मंत्रोच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी को बिन मांगे, बिन कहे, बिन समझे आंख मूंदकर अंधभक्ति से मतदान करता है, उनको चिंतन करनी चाहिए.
पहले विधानसभा चुनाव में जीतकर आए थे 21 विधायक
1952 में हुए बिहार विधानसभा के पहले चुनाव में 252 सीटों में से 21 विधायक कायस्थ समाज से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। उस समय यह संख्या बेहद प्रभावशाली मानी जाती थी। इसके बाद समय के साथ यह प्रतिनिधित्व लगातार घटता गया।
|वर्ष / चुनाव
|कायस्थ विधायकों की संख्या
|1952
|21
|1962
|11
|1969
|7
|1972
|4
|1977
|9
|1980
|6
|1985
|5
|1990
|4
|1995
|7
|2000
|4
|2005
|4
|2010
|3
|2015
|4
|2020
|3
|2025
|2
|2026 (बांकीपुर उपचुनाव के बाद)
|1
जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा
कोई हाशिए पर नहीं आया है और हमारी सरकार जाति की राजनीति नहीं करती. सभी समुदाय के लिए काम करती है और सभी समुदाय में कायस्थ भी आते हैं. इसको लेकर सवाल वहीं लोग उठा रहे, जो लोगों को केवल लड़ाने का काम करते हैं. ये लोग डिवाइड एंड रूल करने वाले लोग हैं. वे इस तरह की बात करते हैं.
भाजपा के आने से पूरे देश में फैली जाति की बीमारी: प्रतिमा कुमारी
कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा, जबसे भाजपा आई है, पूरे देश में जाति की बीमारी लाई है. बिहार में जब कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड-बिहार एक था, तो 20 से 21 आपको कायस्थ समाज के एमएलए हुआ करते थे. यहां तक कि बिहार में मुख्यमंत्री भी महामाया प्रसाद सिन्हा जी हुआ करते थे, लेकिन भाजपा के आने के बाद से जाति के हिसाब से टिकट और पद दिया जाता है. जातीय गंदगी पूरे देश में फैल गई है. हालत यह हो गई है कि बिहार में अब भाजपा के शासन और सत्ता में, भाजपा की सरकार में, जबकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में मात्र एक एमएलए कायस्थ समाज से है. यह चिंता का विषय इसलिए है कि कायस्थ समाज के लोग काफी पढ़े-लिखे होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं. समाज में उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा होता है.
7.5 लाख आबादी और एक विधायक
बिहार में 2023 में हुए जाति आधारित सर्वे के अनुसार, कायस्थ समाज की कुल आबादी लगभग 7.5 लाख (0.60%) है. यह कुल सवर्ण या सामान्य श्रेणी की आबादी का एक हिस्सा है. अपेक्षाकृत कम आबादी होने के बावजूद यह समुदाय लंबे समय तक राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और न्यायपालिका में प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है. वर्तमान समय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कायस्थ समाज के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है. इसके अलावा, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ वर्ग से आते हैं. हालांकि, बांकीपुर, कुम्हरार और शिकारपुर विधानसभा से कायस्थ प्रतिनिधि चुनकर आते थे. इस बार बांकीपुर विधानसभा से नीरज कुमार चुनाव हार गए हैं तो शिकारपुर विधानसभा से बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट दे दिया. अब कायस्थ जाति से एकमात्र विधायक सिकटा से जेडीयू के समृद्ध वर्मा बचे हैं.