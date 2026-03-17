नीतीश से दूर हुए केसी त्यागी: 'भारत रत्न' वाली मांग पर उपजी कड़वाहट ने लिखी विदाई की पटकथा?

जेपी आंदोलन के समय से नीतीश कुमार के सहयोगी रहे जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता केसी त्यागी ने अब पार्टी की सदस्यता रिन्यू न करने का ऐलान किया है. केसी त्यागी ने अब बिहार के बदले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की बात कही है. हालांकि उन्होंने किसी भी तरह के मनमुटाव की बात से इनकार किया है. कुछ दिनों पहले जब केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी तो आश्चर्यजनक रूप से जनता दल यूनाइटेड ने इस बात को आधिकारिक रूप से खारिज करते हुए उनकी बातों से किनारा कर लिया था. लंबे समय से केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड में उपेक्षित चल रहे थे. भारतीय राजनीति में केसी त्यागी की छवि समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने वाले नेता के रूप में जानी जाती है. वे एक कुशल वक्ता, रणनीतिकार और बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं.

केसी त्यागी का पूरा नाम किशन चंद त्यागी है. उनका जन्म 10 दिसंबर, 1950 को गाजियाबाद के गांव में मोर्टा में एक किसान परिवार में हुआ था. मुरादनगर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी. उनकी पत्नी का नाम पुष्पा है और उनके 3 बेटे हैं. केसी त्यागी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में हुई और बाद में वे दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव और नीतीश कुमार के सानिध्य में रहे.

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1989 में वे उत्तर प्रदेश की हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. 2013 से 2016 के बीच वे जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा के सांसद भी रहे थे. इस दौरान उन्हें उद्योग संबंधी स्थायी समिति का चेयरमैन भी बनाया गया था. लंबे समय तक वे जनता दल यूनाइटेड के मुख्य महासचिव के रूप में काम करते रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी निभाते रहे. जेडीयू और भाजपा के बीच वे पुल का काम करते रहे थे.

पिछले कुछ समय से पार्टी की आधिकारिक नीतियों और उनके बयानों के बीच विरोधाभास देखा गया था. सितंबर, 2024 में उन्होंने निजी कारणों से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा चली थी कि वक्फ बोर्ड, यूसीसी और इजरायल फिलिस्तीन विवाद को लेकर उनके बयानों से पार्टी असहज थी.

इसी साल की शुरुआत यानी जनवरी 2026 में उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी. बांग्लादेशी क्रिकेटरों को लेकर भी उनके दिए बयानों से जनता दल यूनाइटेड ने दूरी बना ली थी.

बताया जा रहा है कि जनवरी, 2026 में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी और रालोद में शामिल होने के कयास लगने लगे थे.