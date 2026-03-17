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KC Tyagi Resign: राज्यसभा चुनाव के बाद JDU को बड़ा झटका, केसी त्यागी ने पार्टी से दिया इस्तीफा

KC Tyagi Resign From JDU: जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अब आगे यूपी की राजनीति करने की इच्छा जताई है. बता दें कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और लंबे समय तक बिहार में सियासत किया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:41 PM IST

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केसी त्यागी (File Photo)
केसी त्यागी (File Photo)

KC Tyagi Resign: राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है. जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी मेम्बरशिप छोड़ने का एलान किया है. पार्टी से इस्तीफा देते हुए केसी त्यागी ने अब यूपी की राजनीति करने की है. उन्होंने इस्तीफा देते हुए जेडीयू से किसी मनमुटाव से साफ इनकार किया है. केसी त्यागी ने एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए लिखा- 'मन में किसी तरह की कोई नाराजगी लेकर नहीं जा रहा हूं.' बता दें कि जेडीयू में केसी त्यागी की पोजीशन दूसरे नंबर के नेताओं में होती थी. उनका इस्तीफा पार्टी को बड़ा झटका है.

केसी त्यागी अब यूपी की राजनीति करेंगे!

बता दें कि केसी त्यागी, उत्तर प्रदेश से आते हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके समर्थक हैं. उनका कहना है कि वो किसी दुर्भावना में नहीं हैं. बिहार और नीतीश कुमार से लंबा जुड़ाव रहा. उनकी इच्छा उत्तर प्रदेश में काम करने की है. 22 मार्च को दिल्ली मावलंकर हॉल में केसी त्यागी अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे. केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ काम करने में कोई संकोच नहीं होता. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज बहुतायत में है. अपने पत्र में उन्होंने पार्टी की सदस्यता रिन्यू न कराने की बात कही है.

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जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर नीतीश कुमार तक के साथ काम

केसी त्यागी ने अपने भविष्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है और इस बार उन्होंने सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है. उन्होंने आगे कहा कि जदयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 को समता पार्टी और जनता दल के विलय से हुआ था. उस समय जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी के अध्यक्ष थे और वे महासचिव के रूप में उनके साथ मिलकर काम करते थे. इसके अलावा उन्होंने शरद यादव और नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष रहते हुए भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने कहा कि वंचित, दबे-कुचले वर्गों, किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले की तरह बनी रहेगी.

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