इंडी अलांयस में घमासान, कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं: केसी त्यागी के तंज

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि यह बैठक इसलिए हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बैसाखी पर राजनीति नहीं करना चाहती. पटना में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं. जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडी अलायंस और लालू परिवार में सत्ता संघर्ष चरम पर है. उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे को लेकर तेज विवाद चल रहा है, साथ ही राजद के भीतर परिवार में संपत्ति और सत्ता को लेकर भी घमासान मचा हुआ है, जो राजद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

त्यागी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजद की बैसाखी पर राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा तेजस्वी यादव से ज्यादा आकर्षक है. इसलिए, कांग्रेस ने पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं, ताकि सीटों की संख्या बढ़ाने और बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना रणनीति तैयार की जा सके.

ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा गलत राजनीति को जवाब: गजेन्द्र सिंह शेखावत

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इंडी अलायंस के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. यही वजह है कि अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है. इसके अलावा, केसी त्यागी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं.

उन्होंने भारत-पाक के सीजफायर में मध्यस्थता कराई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी यह स्वीकार नहीं किया है कि सीजफायर में अमेरिकी राष्ट्रपति का रोल था. लिहाजा भारत की संप्रभुता पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए. तुर्की द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर केसी त्यागी ने कहा कि कश्मीर में नए चुनाव हुए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव जीता। तुर्की के प्रधानमंत्री को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!