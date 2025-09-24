इंडी अलांयस में घमासान, कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं: केसी त्यागी के तंज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2935349
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

इंडी अलांयस में घमासान, कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं: केसी त्यागी के तंज

Bihar Politics: जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पटना में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब राजद की बैसाखी पर राजनीति नहीं करना चाहती और राहुल गांधी का चेहरा तेजस्वी यादव से ज्यादा आकर्षक है. सीट बंटवारे को लेकर इंडी अलायंस में घमासान जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:30 PM IST

Trending Photos

केसी त्यागी
केसी त्यागी

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि यह बैठक इसलिए हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बैसाखी पर राजनीति नहीं करना चाहती. पटना में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं. जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडी अलायंस और लालू परिवार में सत्ता संघर्ष चरम पर है. उन्होंने बताया कि सीटों के बंटवारे को लेकर तेज विवाद चल रहा है, साथ ही राजद के भीतर परिवार में संपत्ति और सत्ता को लेकर भी घमासान मचा हुआ है, जो राजद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

त्यागी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजद की बैसाखी पर राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा तेजस्वी यादव से ज्यादा आकर्षक है. इसलिए, कांग्रेस ने पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं, ताकि सीटों की संख्या बढ़ाने और बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना रणनीति तैयार की जा सके.

ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा गलत राजनीति को जवाब: गजेन्द्र सिंह शेखावत

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इंडी अलायंस के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. यही वजह है कि अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है. इसके अलावा, केसी त्यागी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं.

उन्होंने भारत-पाक के सीजफायर में मध्यस्थता कराई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी यह स्वीकार नहीं किया है कि सीजफायर में अमेरिकी राष्ट्रपति का रोल था. लिहाजा भारत की संप्रभुता पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए. तुर्की द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर केसी त्यागी ने कहा कि कश्मीर में नए चुनाव हुए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव जीता। तुर्की के प्रधानमंत्री को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

KC Tyagi

Trending news

KC Tyagi
इंडी अलांयस में घमासान, कांग्रेस अब राजद पर निर्भर नहीं: केसी त्यागी के तंज
Gajendra singh shekhawat
बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा गलत राजनीति को जवाब: गजेन्द्र सिंह शेखावत
Garima Devi Sikaria
जीएसटी कटौती का बेतिया नगर निगम ने किया स्वागत, मेयर के खिलाफ आरोपों को किया खारिज
Bihar News
3,822 करोड़ रुपए से बनेगा साहेबगंज-बेतिया फोरलेन हाईवे, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
Navratri 2025
Navratri 2025: पीएम मोदी ने शेयर किया मैथिली ठाकुर का नवरात्रि स्पेशल वीडियो
CWC meeting
CWC की बैठक महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स: डिप्टी CM विजय सिन्हा
Bhagalpur Engineering College
भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का बड़ा मामला, 39 छात्रों पर कार्रवाई
Bihar News
बख्तियारपुर-तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मिली हरी झंडी, खर्च होंगे 2,192 करोड़
Bharat Gaurav Train
सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव ट्रेन 5 दिसंबर को होगी रवाना
Dilip Jaiswal
BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ी, मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा
;