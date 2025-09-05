B से बीड़ी, B से बिहार... जब मचा सियासी घमासान, तब केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया डिलीट
B से बीड़ी, B से बिहार... जब मचा सियासी घमासान, तब केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया डिलीट

Kerala Congress: केरल कांग्रेस ने जीएसटी की आलोचना करने के लिए एक पोस्ट किया. उसने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी. जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और जमकर आलोचना की.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 05, 2025, 12:42 PM IST

केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दिया
Bihar Politics: बीजेपी ने 5 सितंबर दिन शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई की आलोचना की, क्योंकि केरल कांग्रेस ने बिहार B से बीड़ी, B से बिहार के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. जिसमें कांग्रेस ने बिहार और बीड़ी (तंबाकू के टुकड़े से भरी पतली सिगरेट या मिनी सिगार) के बीच समानताएं बताईं और उस पर प्रस्तावित जीएसटी दर में बदलाव की आलोचना की. अब केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है.

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. भगवान बुद्ध से लेकर महावीर और गोविंद सिंह साहब तक, सभी की पृष्ठभूमि बिहार में है. अगर कोई देश के किसी भी राज्य पर सवाल उठाता है या उसका अपमान करता है, तो वह भारत माता का सपूत नहीं हो सकता.

बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारियों और बिहार का अपमान करने में लगे हुए हैं. केरल कांग्रेस की पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि बिहार के लोगों का अपमान करना या बिहार को नीचा दिखाना कांग्रेस पार्टी का काम है.

यह भी पढ़ें: 'बिहारियों के अपमान में मजा आता है', नित्यानंद राय का कांग्रेस-राजद पर तगड़ा प्रहार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के देश भर के नेता और RJD के बिहार के नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है. ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते है बिहार की जानता सबक सिखाएगी. बार बार बिहार को अपमानित करने का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा.

 

यह भी पढ़ें: ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में?- लालू यादव

Kerala Congress, Bihar News

