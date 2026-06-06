/Khan Sir: खान सर विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पुलिस की छापेमारी के बीच आमने-सामने आया पक्ष और विपक्ष

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Khan Sir: पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर से जुड़ा मामला लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. एक ओर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, दूसरी ओर विपक्ष पुलिस की कार्रवाई और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है. इस मुद्दे पर राजद, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है.
राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह मामला खान ग्लोबल स्टडीज और रोशन आनंद से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि दोनों संस्थानों का शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में कई विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष, सूक्ष्म और तथ्यात्मक जांच की मांग करते हुए कहा कि सच सामने आना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत से जुड़ी ऐसी घटनाओं का विद्यार्थियों और अभिभावकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
वहीं, भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि बिहार में शिक्षा का माफियाकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चाहे फैसल खान हों, खान सर हों या कोई अन्य व्यक्ति, जो भी शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने, जाति-धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहसीश वर्धन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर खान सर कौन हैं कि वे कथित तौर पर फरार भी हैं, मीडिया में बयान भी दे रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस बार-बार अपनी प्रेस रिलीज बदल रही है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार खान सर विवाद को उछालकर पेपर लीक और रिशु श्री जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
जेडीयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के तहत अगर कोई गलत करने का प्रयास करेगा तो बिहार में सुशासन की सरकार है. जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चलती है. कोई कितना बड़ा भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर गलत करेगा तो जेल जाना पड़ेगा.
रिपोर्ट: शिवम राम