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Khan Sir: खान सर विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पुलिस की छापेमारी के बीच आमने-सामने आया पक्ष और विपक्ष

Khan Sir: खान सर विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. पुलिस की छापेमारी के बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है. इस मुद्दे पर राजद, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने रिएक्शन दिया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:02 PM IST
Khan Sir: खान सर विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पुलिस की छापेमारी के बीच आमने-सामने आया पक्ष और विपक्ष
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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