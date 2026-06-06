/Khan Sir: खान सर विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तूल, पुलिस की छापेमारी के बीच आमने-सामने आया पक्ष और विपक्ष

दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहसीश वर्धन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर खान सर कौन हैं कि वे कथित तौर पर फरार भी हैं, मीडिया में बयान भी दे रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस बार-बार अपनी प्रेस रिलीज बदल रही है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार खान सर विवाद को उछालकर पेपर लीक और रिशु श्री जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.