'बिहार में सूखा नशा...', खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी से कर दी ये 7 मांग, क्या पूरा करेंगे सीएम?

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सीएम सम्राट चौधरी से बिहार के लिए 7 बड़ी डिमांड की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये मांग की है.
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Khesari Lal Yadav on CM Samrat Chaudhary: बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम बना है. सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल, 2026 दिन बुधवार को सीएम पद की शपथ ली. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया. इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी. साथ ही बिहार के लिए 7 मांग भी रख दी. अब सियासी हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या सीएम सम्राट चौधरी उनकी मांगों को पूरा करेंगे?
दरअसल, खेसारी लाल यादव ने 15 अप्रैल, 2026 दिन बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो. मेरे कुछ सुझाव हैं जिसपर आपकी जल्दी नजर जानी चाहिए.
1. बिहार में सूखा नशा वायरस की तरह फैल रहा हैं
2. परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून
3. कोचिंग संस्था को मॉनिटर करने की एक कमिटी
4. पलायन की समस्या का स्थाई समाधान
5. हेल्थ इन्शुरन्स और प्राइवेट हॉस्पिटल वालो की धांधली रोकने के लिए कड़े कानून हो
6. फूड, स्पिरिचुअल और ईको टूरिज्म को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले
और अंतिम आग्रह बा की आप केंद्र सरकार से निवेदन करके भोजपुरी भाषा के संविधानिक दर्जा दिलवा दी.
बता दें कि खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से लड़े थे. खेसारी को भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा था कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है.
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