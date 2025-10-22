चुनाव से पहले खेसारी लाल यादव को मिला युवाओं का जबरदस्त समर्थन, छपरा में दिखा सिंगर का दबदबा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खेसारी लाल यादव को मिला युवाओं का समर्थन, खुशी से गदगद हुए सिंगर

भोजपुरी सिनेमा में हिट ट्रेंडिंग मशीन बनने के बाद खेसारी लाल यादव राजनीति में उतर चुके हैं. सिंगर को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने टिकट दिया है और वे छपरा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही सिंगर का दबदबा अपने चुनावी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और जनता का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है. इसका सबूत है खेसारी का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट.

खेसारी लाल यादव ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और युवाओं के साथ फोटोज पोस्ट की हैं. फोटो में खेसारी के गले में माला है और पीछे युवाओं की भीड़ है, जो खेसारी को सपोर्ट करने पहुंचे हैं. नजारा देखकर सिंगर भी खुश हैं क्योंकि चुनाव से पहले ही उन्हें युवाओं का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने फोटोज पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, हमनी के भोजपुरिया जवानन से बड़का इंस्पिरेशन केहू ना हो सकेला! ई मेहनत, ई जूनून देख के दिल गदगद हो गइल...फायर है आप सब.

ये भी पढ़ें: 'तेजस्वी को 5 साल दीजिए, अगर नहीं सुनेंगे तो उन्हें...', खेसारी लाल का अनोखा कैंपेन

Add Zee News as a Preferred Source

कमेंट सेक्शन में ही फैंस खेसारी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें छपरा का भावी विधायक बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, भईया की ही सरकार आएगी, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा. एक अन्य यूजर ने लिखा, आपकी जीत पक्की है खेसारी भईया, छपरा में लालटेन जलाना है और खेसारी भैया को विधानसभा पहुंचना है, तभी तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बन सकते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए खेसारी लगातार जनता से मिल रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर प्रचार कर रहे हैं. हाल ही में वे देवरिया, टेकनिवास, कचनार, करईछपरा, जिगना और रेपुरा जैसी जगहों पर प्रचार के लिए पहुंचे थे. सिंगर को अभी तक जहां भी गए हैं, जनता की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है. अब खेसारी ने ये पॉपुलैरिटी अपने गानों और फिल्मों की वजह से पाई है, लेकिन क्या विधायक के रूप में जनता खेसारी को उतना प्यार देगी, ये तो चुनावों के परिणाम आने पर पता चलेगा.

वर्क फ्रंट की बात करें तो खेसारी की फिल्म 'जमानत' आ रही है, जिसका पहला प्रमोशनल सॉन्ग 'जियो-जियो रे खेसारी' रिलीज हो चुका है. सॉन्ग में खेसारी का दबंग अवतार दिखाया गया है, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं हुआ है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!