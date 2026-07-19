/जात-पात से ऊपर उठें, सही नेता चुनें, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि जनता को पार्टी और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो पढ़ा-लिखा, योग्य और राज्य के विकास के लिए स्पष्ट सोच रखता हो. उनका कहना है कि बिहार को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर काम करे.