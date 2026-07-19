/जात-पात से ऊपर उठें, सही नेता चुनें, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव

राज्य चुनें
Khesari Lal Yadav: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के समर्थन में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल बच्चों की नहीं, बल्कि हर उस अभिभावक की है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत करता है. उनके अनुसार बिहार के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और बेहतर व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत है.
खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि जनता को पार्टी और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो पढ़ा-लिखा, योग्य और राज्य के विकास के लिए स्पष्ट सोच रखता हो. उनका कहना है कि बिहार को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर काम करे.
उन्होंने प्रशांत किशोर को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि उनके पास बिहार के विकास का स्पष्ट रोडमैप है. खेसारी ने कहा कि अब तक जनता कई नेताओं को मौका दे चुकी है, इसलिए इस बार एक ऐसे व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए जो शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देता हो. उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए सही नेतृत्व का चयन जरूरी है.
अपने संदेश के अंत में खेसारी लाल यादव ने लोगों से अपील की कि वे वोट देते समय जाति और दल से ऊपर उठकर राज्य और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें. उन्होंने कहा कि जिस दिन जनता योग्य, ईमानदार और दूरदर्शी नेताओं को चुनना शुरू करेगी, उसी दिन से बिहार विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा.