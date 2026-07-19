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जात-पात से ऊपर उठें, सही नेता चुनें, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव

Khesari Lal Yadav: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार को शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है. उन्होंने जनता से जाति और पार्टी से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार चुनने की अपील की.

Written ByShivam RajEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 19, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:41 PM IST
जात-पात से ऊपर उठें, सही नेता चुनें, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादव
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे खेसारी लाल यादवSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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