Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की ये 5 बड़ी खबरें एक क्लिक में जानिए

Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं. इस दौरान उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं. इस यात्रा के दौरान लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साध रहे हैं. वहीं, तेजस्वी यादव भी जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी की इस यात्रा से सियास भी एकदम गर्म है. चलिए जानते हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की 5 बड़ी खबरें कौन-कौन सी हैं.

1. 'गठबंधन को जिताएं, राहुल गांधी बनेंगे पीएम'

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को लेकर राजद नेता तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया. तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को जिताएं और राहुल गांधी पीएम बनेंगे. यह बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं.

2. राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे आया पुलिसकर्मी

नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया. वहां मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने खींचकर पुलिसकर्मी को बाहर निकाला. इसके बाद राहुल गांधी ने उसका हालचाल पूछा. अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है. बीजेपी पूरी तरह से इस घटना को लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है.

3. नेता प्रतिपक्ष खलनायक की भूमिका में- डिप्टी सीएम

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये खलनायक की भूमिका में हैं. नेता प्रतिपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए, संविधान के किताब लेकर चलेंगे, जनता को भर्मित करेंगे, बर्गलाएंगे, संविधानिक संस्थान को पहले अपमानित किए, भ्रमित किए. अब डरने का काम कर रहे है.

4. नालंदा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में पहुंच चुकी है. यहां महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया. यात्रा में हजारों गाड़ियों का लंबा काफिला शामिल रहा, जो खराट मोड़ से होते हुए वारसलीगंज, जलालपुर, बरबीघा, शेखपुरा, सरमेरा, रहुई और भागन बीघा से गुजरते हुए पटना की ओर रवाना हुआ.

5. झारखंड से बिहार आई कांग्रेस टीम

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रांची से बिहार आया. इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक के वोट अधिकार के संरक्षण और जागरूकता के लिए अपने मजबूत संकल्प को पुनः दोहराया है.

