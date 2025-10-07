Bihar Chunav 2025: अपने जीजा अरुण भारती को चिराग पासवान ने बनाया विधानसभा चुनाव प्रभारी, जानें उनके बारे में

Bihar Chunav 2025: सांसद अरुण भारती पिछले कुछ महीनों से विधानसभा चुनाव को लेकर काफी मुखर रहे हैं. कई बार उनके बयानों को डिफेंड करने में पार्टी नेताओं को परेशानी हुई. फिर भी चिराग पासवान ने उन पर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर डाली है.
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इसके बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की सक्रियता अचानक से बढ़ती दिख रही है. इसी कड़ी में एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सांसद अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाया है. बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी का दायित्व सौंपा है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए औपचारिक रूप से पत्र जारी किया.
पत्र में उन्होंने लिखा, 'चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के आदेशानुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अरुण भारती, सांसद को चुनाव प्रभारी एवं पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाता है.' उन्होंने कहा कि इसी के साथ पार्टी के चुनाव एवं अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए बनाए गए प्रभारियों की सूची संबंधी परिपत्र (पत्रांक एलजेपी-रामविलास/एनएसजी/8275 दिनांक 24.11.2024) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
अरुण भारती बिहार के जमुई के सांसद हैं, जबकि राजू तिवारी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं. अरुण भारती लगातार पार्टी की नीतियों और संदेशों को लेकर लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर भी रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट विजन के लक्ष्य के साथ बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती रही है.
चुनाव आयोग ने छठ पूजा के बाद चुनाव की तारीखें तय की हैं. पहले चरण में बिहार में छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.
