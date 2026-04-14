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सम्राट चौधरी की पढ़ाई-लिखाई, फैमिली बैकग्राउंड, नेटवर्थ के बारे में जानें सब कुछ

Samrat Choudhary Net Worth: राष्ट्रीय जनता दल से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी जेडीयू में भी रहे हैं. 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ा था और एनडीए में शामिल हुए थे तो सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बनाए गए थे. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 14, 2026, 04:38 PM IST

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सम्राट चौधरी (File Photo)
सम्राट चौधरी (File Photo)

Who is Samrat Choudhary: बिहार बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया गया है. बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद अब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी. उसके बाद सम्राट चौधरी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल बुधवार को उनका शपथ ग्रहण होगा. पटना में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ केवल विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव ही शपथ लेंगे. बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद हो पाएगा. मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होने के बाद जानें सम्राट चौधरी की शिक्षा, फैमिली बैकग्राउंड और नेटवर्थ के बारे में: 

सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन्होंने मदुरै के कामराज विश्वविद्यालय से प्री फाउंडेशन कोर्स किया है. उनके पास डॉक्टरेट इन लिटरेचर की मानद उपाधि भी है. प्री फाउंडेशन कोर्स उनके लिए बनाया गया है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और सीधे हायर एजुकेशन में प्रवेश चाहते हैं.

उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक सफर में सम्राट चौधरी के लिए आज 14 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा है. राष्ट्रीय जनता दल से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी जेडीयू में भी रहे हैं. 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ा था और एनडीए में शामिल हुए थे तो सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बनाए गए थे. 

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अगस्त, 2022 में सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देने का जज्बा दिखाया था. उसके बाद जनवरी, 2024 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हुए थे, तब सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी. उसके बाद से सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अग्रिम राजनेताओं की श्रेणी में आकर खड़े हो गए थे और आज वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

परिवार की बात करें तो उनके पिता शकुनी चौधरी भी दिग्गज राजनेता और लालू प्रसाद यादव के अलावा नीतीश कुमार के दाहिने हाथ रहे हैं. शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं. शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी का राजनीतिक प्रभाव मुंगेर और खगड़िया बेल्ट में काफी मजबूत है. उनकी पत्नी का नाम ममता कुमारी है.

2025 के विधानसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी और उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 11.31 करोड़ रुपये है. इसमें उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्तियां भी शामिल हैं. सम्राट चौधरी के पास 4 लाख रुपये की राइफल और 2 लाख रुपये का रिवॉल्वर है. उन पर किसी भी बैंकों का कोई कर्ज नहीं है.

यह भी पढ़ें: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, BJP विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति

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