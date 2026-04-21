राबड़ी देवी के खास थे मंसूर आलम! राजद सरकार में थे मंत्री, जानिए उनके बारे में सबकुछ

Mansoor Alam: बरारी विधानसभा से 1985 से 1990 तक विधायक रहे. पुनः जनता दल से 1995 से 2000 विधायक रहे. वहीं, जब लालू यादव जेल गए थे, राबड़ी सरकार में मंसूर आलम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जो सरकार के बहुत खास थे.
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Who is Mansoor Alam: बिहार सरकार के पूर्व राज्यमंत्री मंसूर आलम का मेदांता अस्पताल पटना में सोमवार को निधन हो गया. शेरशाहीवादी समुदाय से आने वाले मंसूर आलम का सीमांचल की राजनीतिक में महत्वपूर्ण स्थान रहा है.
1985 से 1990 तक विधायक रहे थे मंसूर आलम
दलित मजदूर किसान पार्टी से बरारी विधानसभा से 1985 से 1990 तक विधायक रहे. पुनः जनता दल से 1995 से 2000 विधायक रहे. वहीं, जब लालू यादव जेल गए थे, राबड़ी सरकार में मंसूर आलम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जो सरकार के बहुत खास थे.
लालू सरकार में भी थे मंत्री
लालू यादव के मुख्यमंत्री कार्य काल में सूचना और जनसंपर्क विभाग का राज्य मंत्री भी बनाए गए. साल 2000 से 2005 में वे राजद से विधायक बने और राबड़ी देवी के शासन काल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मंत्री बनाए गए. मंसूर आलम लालू प्रसाद यादव के विश्वासपात्र में माने जाते थे.
बता दें कि मंसूर आलम के 6 बेटों में सबसे छोटे मो. तौकीर आलम ने राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाया है. हालांकि, वह राजद में शामिल नहीं हैं और वह कांग्रेस पार्टी में हैं. तौकिर आलम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं. यह प्राणपुर विधान सभा और बरारी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं.
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