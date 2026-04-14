7 प्वाइंट में जानें नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक, कब क्या होने वाला है?

बिहार की राजनीति में आज और कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं. CM नीतीश आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं.
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बिहार की राजनीति में आज और कल का दिन काफी मायने रखता है. क्योंकि इस दौरान बड़े राजनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं. सीएम नीतीश आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. सीएम पद की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में केवल तीन नेता ही शपथ लेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा. 7 प्वाइंट में समझे कि नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कब क्या होने वाला है.