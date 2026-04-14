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7 प्वाइंट में जानें नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक, कब क्या होने वाला है?

बिहार की राजनीति में आज और कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं. CM नीतीश आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:46 AM IST

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नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

बिहार की राजनीति में आज और कल का दिन काफी मायने रखता है. क्योंकि इस दौरान बड़े राजनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं. सीएम नीतीश आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. सीएम पद की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में केवल तीन नेता ही शपथ लेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा. 7 प्वाइंट में समझे कि नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कब क्या होने वाला है.

  1. 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार आज अपने पद से देंगे इस्तीफा.
  2. सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी. 
  3. कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेगे. 
  4. इसके बाद JDU विधायक दल और BJP विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा. 
  5. फिर NDA विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाई जाएगी. 
  6. दोपहर में NDA के सभी घटक दल JDU, BJP, HAM, RLJP, RLM अपने-अपने विधायकों के साथ अलग-अलग बैठक करेंगे. 
  7. 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजभवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा.

 

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