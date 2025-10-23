यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाए गए कृष्णा अल्लावरु, अब मनीष शर्मा संभालेंगे कमान

कांग्रेस पार्टी ने मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है. कांग्रेस ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटा दिया है. अल्लावरु की जगह मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है. अल्लावरु वर्तमान पार्टी के बिहार प्रभारी हैं, जो पिछले कई महीनों से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे. कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बदलाव उस वक्त किया गया है, जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खींचतान

इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मनीष शर्मा को तत्काल प्रभाव से भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है. पार्टी निवर्तमान प्रभारी कृष्ण अल्लावरु के योगदान की सराहना करती है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में खींचतान देखने को मिली. महागठबंधन के कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के बीच कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भ्रम पैदा हो गई थी. जिसे नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत बुधवार (22 अक्टूबर) को राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे. इस दौरान बैठक में कृष्णा अल्लावरु भी शामिल थे.

कांग्रेस ने अल्लावरु को पद से किया मुक्त

कृष्णा अल्लावरु के पास वर्तमान पार्टी के बिहार प्रभारी होने के साथ-साथ यूथ कांग्रेस प्रभारी का भी पद था, लेकिन आज कांग्रेस ने अल्लावरु को इस पद से हटा दिया है. कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद की जिम्मेदारी मनीष शर्मा को दी है. कांग्रेस पार्टी के इस बदलाव को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है. बिहार में दो चरणों में मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.