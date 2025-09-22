कांग्रेस की कार्यसमिति बैठक में बिहार ही नहीं भारत के भी मुद्दों पर होगी चर्चा: कृष्णा अल्लावरु
कांग्रेस की कार्यसमिति बैठक में बिहार ही नहीं भारत के भी मुद्दों पर होगी चर्चा: कृष्णा अल्लावरु

Bihar Politics:पटना में 24 सितंबर को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि इस बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता अपराध, महिलाओं पर अत्याचार और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:02 PM IST

कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस प्रभारी
Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में 24 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने वाली है. इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे. कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को कहा कि बिहार की धरती पर राज्य की तो बात होगी ही, भारत की भी बात होगी. देश में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता अपराध, ट्रंप के सामने कभी सीजफायर, कभी सरेंडर और महिलाओं पर अत्याचार हैं. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा. 

उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर 11 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी विचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं. जनता को यह समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उस विद्यार्थी की तरह है, जो पढ़-लिखकर परीक्षा में अंक प्राप्त करने में विश्वास नहीं रखती है. वह उस विद्यार्थी की तरह है, जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है और पेपर लीक कर परीक्षा पास करने का प्रयास करता है. 

ये भी पढ़ें: 'सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं', चिराग पासवान ने फिर दिखाए तेवर

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 'वोट चोरी' करती है. इस कारण वह जनता के मुद्दों पर काम नहीं करती है. वे बिहार और भारत में बेरोजगारी कम नहीं करते इसीलिए उन्हें लगता है कि 'वोट चोरी' कर सरकार बना ही लेंगे. बिहार में अपराध और गुंडाराज पुलिस की नाकामी के कारण बढ़ रहा है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग रहा है. नौकरी मांगने पर लाठी चलाई जाती है. 

कार्यसमिति की बैठक में 'वोट चोरी' की भी बात होगी. ‎कांग्रेस बिहार में जनता के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही है. हमने 'पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा निकाली. यह मुद्दा बिहार के लोगों की समस्या बन गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कार्यसमिति की विस्तारित बैठक 24 सितंबर को होने वाली है. यह ऐतिहासिक फैसला है. यह महत्वपूर्ण निर्णय है. सदाकत आश्रम ऐतिहासिक स्थल है. यह भूमि अंग्रेजों की लड़ाई के लिए पवित्र भूमि रही है.

‎इनपुट: आईएएनएस

कार्यसमिति बैठक में बिहार ही नहीं भारत के भी मुद्दों पर होगी चर्चा: कृष्णा अल्लावरु
