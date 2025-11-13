Advertisement
जनता जनार्दन को नीतीश कुमार पर असीम विश्वास और उनकी जीत तय: कृष्णा पटेल

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 के नतीजों से पहले पटना स्थित जदयू कार्यालय में जोश चरम पर है. कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिन पर लिखा है'टाइगर जिंदा है'. जदयू कार्यकर्ताओं का दावा है कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:29 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव का परिणाम घोषित होने में महज कुछ घंटों का समय रह गया है. पटना स्थित जदयू कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं. पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी सी फोटो पर लिखा है 'टाइगर जिंदा है.' जदयू कार्यकर्ताओं का मानना है कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार जल्द 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.

पटना में जदयू कार्यकर्ता कृष्णा पटेल ने कहा कि बिहार की जनता ने दिखा दिया कि नीतीश कुमार से ही बिहार चलेगा, क्योंकि बिहार विकास मॉडल के पक्ष में दोनों चरणों में बिहार की जनता ने बढ़-चढ़कर मतदान किया. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे नेता निश्चय संकल्प के साथ जनता के बीच जाते हैं और उसे पूरा करके फिर अगले चुनाव में जाते हैं तो जनता जनार्दन को नीतीश कुमार पर असीम विश्वास है और उनकी जीत तय है. यह जीत सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, ये बिहार की जनता की और प्रदेश के विकास मॉडल की जीत होगी.

जदयू कार्यकर्ता ने कहा कि बिहार के साथ देश और पूरी दुनिया देखेगी कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वे सपने देखें, क्योंकि सपने देखने के लिए कुछ नहीं जाता है, लेकिन बिहार की जनता ने सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार को वोट किया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनावी घोषणापत्र के सभी वादे पूरे करेंगे. एक करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा किया जाएगा. नीतीश कुमार की सरकार इससे भी ज्यादा रोजगार बिहार के युवाओं को देने का काम करेगी.

जदयू कार्यकर्ता विशाल सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं. नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं लगा है. यही वजह है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि भारत के लोग उन्हें पसंद करते है. उन्होंने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी वे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेंगे.

इनपुट: आईएएनएस

