Kurhani Vidhan Sabha Seat: कुढ़नी सीट पर किसका दबदबा? जानें प्रमुख दावेदार और जातीय समीकरण

Kurhani Vidhan Sabha Seat: मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से चर्चित रही है. यह क्षेत्र मुजफ्फरपुर-वैशाली बॉर्डर पर स्थित है और लाह से बने लहठी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है. यहां की जनता की प्रमुख मांग है कि लहठी को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को लाभ मिल सके.

कुढ़नी क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है कि मनियारी को अलग प्रखंड घोषित किया जाए. इसके अलावा किसानों को सिंचाई की सुविधा न मिलना और युवाओं में बेरोजगारी की समस्या भी यहां की बड़ी चुनौतियां हैं. जनता चाहती है कि रोजगार के अवसर बढ़ें और किसानों को नहर या अन्य साधनों से पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए.

कुढ़नी विधानसभा में 2022 के उपचुनाव में भाजपा ने जदयू को कड़े मुकाबले में हराया था. भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने 76,722 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को 73,073 वोट मिले. भाजपा को महज 3,649 मतों के अंतर से जीत मिली.

2015 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के केदार गुप्ता ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 73,227 वोट मिले थे, जबकि जदयू के मनोज कुशवाहा को 61,657 मत मिले थे. तब भाजपा को कुल 42.33% और जदयू को 36% वोट प्राप्त हुए थे.

आगामी चुनाव में भाजपा से फिर से केदार प्रसाद गुप्ता मैदान में रह सकते हैं. वहीं वीआईपी से नीलाभ कुमार के नाम पर चर्चा है, जबकि महागठबंधन की ओर से अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है. क्षेत्र का जातीय समीकरण भी चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, जहां वैश्य, मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं.

2022 के उपचुनाव के वोटर लिस्ट के अनुसार कुढ़नी विधानसभा में कुल 3 लाख 11 हजार 728 मतदाता दर्ज हैं. इतने बड़े वोट बैंक के साथ यहां पर हर चुनाव कड़ा मुकाबला वाला रहा है.

मुजफ्फरपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा से राजद का कब्जा है. वहीं सकरा से जदयू ने जीत हासिल की है. भाजपा के पास कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू की सीटें हैं, जबकि कांग्रेस मुजफ्फरपुर नगर सीट पर काबिज है.

